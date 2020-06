El golpismo no es para demócratas, mejor sigan el ejemplo de AMLO

El México contemporáneo, con todo y las recurrentes crisis económicas, políticas y sociales, siempre se ha conducido con respeto a las instituciones democráticas.



Desde 1988 se impulsaba un cambio verdadero, pero perdió Cuauhtémoc Cárdenas contra Carlos Salinas, con todo y las acusaciones de fraude electoral tras la famosa "caída del sistema"; a pesar de ello, la gente se serenó y el país no se quebró, se mantuvo la paz social de la que gozamos en toda la época posrevolucionaria.



En 1994 asesinaron a Colosio, obtuvo Zedillo la Presidencia, quien se la ganó de nueva cuenta al ingeniero michoacano, que la perdió hasta en tres ocasiones consecutivas.



En 2000 y 2006 el PAN obtuvo la victoria con sus abanderados Vicente Fox y Felipe Calderón, esta última elección duramente impugnada por el ex Jefe de Gobierno y candidato presidencial en su primer intento: Andrés Manuel López Obrador; con todo y el famoso episodio que protagonizó el político tabasqueño, conocido como la toma de Reforma, el pais no se incendió.



Ante los malos resultados de los dos gobiernos panistas en fila, el PRI les arrebata el triunfo y retoma la Presidencia para su partido en 2012, con Enrique Peña Nieto.

AMLO pierde en 2006 y 2012. A pesar de ello continúa su lucha pacífica con recorridos por todo el país, "sin romper un solo vidrio".



De 2006 a 2018 trabajó hasta obtener por fin, en su tercer intento, su anhelado triunfo electoral, con el voto de más de 30 millones de mexicanos, que representaron más del 50 por ciento de la votación total. Apabullante inobjetable victoria, reconocida por sus contrarios esa misma noche.



Ustedes dirán: y para qué este recuento???



Pues va dirigido particularmente a las minorias que ahora, saliendo a las calles y organizándose en redes sociales, quieren borrar de un plumazo más de 100 años de historia, en los que ha prevalecido el respeto por nuestras instituciones democráticas (antes y después del IFE o INE "ciudadanos").



Ahora, si quieren que dimita Lopez Obrador, o quieren tirarlo para no entrar al "Comunismo" del que hablan, háganlo como él lo hizo para llegar a donde está. Comiencen en 2021, con las elecciones intermedias, elijan bien a sus candidatos panistas o priistas, o de cualquier otro partido no afín a la 4T. Hagan trabajo desde sus bases, difundan su mensaje con respeto a las personas y a las instituciones, y cuando obtengan sus triunfos gobiernen bien, no roben, no abusen de sus cargos, no se enriquezcan empobreciendo a los demás.



Si convencen a la gente con sus acciones podrían recuperar la confianza perdida en ustedes.



Su minoría es de gente preparada, no busquen con métodos irracionales, contrarios a sus ideas progresistas, incendiar este país o al menos trastocar una nación que se ha mantenido firme, con paz social, a pesar de tantos eventos funestos ocurridos desde el 68.



Ustedes también son parte del mismo pueblo al que quieren dañar.

La gente de México hemos aprendido a luchar siempre a contracorriente, y a enfrentar las adversidades con trabajo no con actos desesperados que caen en la barbarie, como lo que pretenden hacer.



Quieren tumbar a Lopez Obrador??? Háganlo usando las vías legales, él se las ha puesto. Tienen ustedes a su favor la figura de revocacion de mandato que el Presidente va a estrenar en 2021 o 2022.



Actos como los de hoy solo demuestran que no han asumido o digerido el resultado electoral del 1 de julio de 2018, y que no cuentan con la capacidad de organizarse y utilizar las vías legales para sus fines políticos y económicos.



Si quieren un cambio de regimen y una vuelta al pasado, corrijan sus actos, mejoren sus actitudes, contribuyan al bienestar del país, paguen sus impuestos, sean responsables con su entorno, no trafiquen con sus influencias o su poder, eliminen de todas sus actividades y conductas cualquier acto que propicie que sean tachados de nuevo de corruptos, deshonestos o inmorales.



Trabajen de la mano de la gente y por la gente, y quizá así puedan tener una nueva oportunidad de dirigir este país.