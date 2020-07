El gozo al pozo -Todo iba bastante bien, pero…… -No para el ascenso de la curva epidémica -Fallaron los tiempos de cierre y apertura

𝗣𝗔𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢

Por Mario Díaz



𝗘𝗹 𝗴𝗼𝘇𝗼 𝗮𝗹 𝗽𝗼𝘇𝗼



- Todo iba bastante bien, pero……

- No para el ascenso de la curva epidémica

- Fallaron los tiempos de cierre y apertura



CUANDO se pensaba que la curva epidémica había llegado a su punto más alto de contagios-6 mil 288 el martes 23 de junio-los valores del jueves, viernes y sábado pasados devolvieron la triste realidad, por lo que el gozo se fue al pozo.



En efecto, con cifra de apenas una unidad de diferencia (6 mil 741 y 6 mil 740, en jueves y viernes) y 6 mil 914 el sábado, es un indicativo claro de la velocidad de propagación que, además, pone en duda el criterio optimista del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y la predicción del subsecretario de Salud, HUGO LÓPEZ-GATELL, respecto a la pandemia que tiene agobiado a todo el planeta.



Matemáticamente, si durante marzo, abril, mayo, junio y la primera semana de julio el número de contagios supera los 250 mil y rebasan los 30 mil fallecimientos por Covid-19, es entendible que se estimen medio millón de contagiados y 60 mil muertes para finales de octubre.



El impacto del coronavirus a la economía y salud de México y los mexicanos ha sido de consecuencias devastadoras, lo que ha polarizado la opinión pública respecto al manejo gubernamental de la pandemia.



Hay quienes consideran que la estrategia del gobierno Federal se centró en priorizar la no saturación de los hospitales a cambio de alargar el tiempo de contagio y, también que, por la austeridad republicana, no se autorizaron las pruebas aleatorias para el Covid-19 para mitigar la propagación.



Esa misma corriente de opinión no califica positivamente la decisión de haber llamado al confinamiento y paralización de la economía cuando la situación aún no era crítica y, en cambio, se ordenó la relajación a través del semáforo sanitario, justo en el punto más alto de la propagación.



Proporciones guardadas, ciudadanos estadounidenses y mexicanos critican a sus respectivos mandatarios ante lo que consideran un mal manejo de la pandemia del siglo. El común denominador es que tanto DONALD TRUMP como ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no actuaron a tiempo durante la etapa de previsión.



El alarmante incremento en el contagio hizo que en Tamaulipas el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA decretara medidas más severas para romper la cadena de transmisión del coronavirus. Toque de queda, suspensión del transporte colectivo, cierre de establecimientos no esenciales y filtros de revisión en los puentes internacionales son las medidas más relevantes.



Al dar resultado positivo al Covid-19, el mandatario tamaulipeco decidió confinarse en cuarentena en atención a la recomendación médica. Sin embargo, los miembros de su gabinete están en constante comunicación para la toma de decisiones.



Por cierto, quien desplegó aparatosa actividad en los puentes internacionales para impedir el paso de ciudadanos y residentes en los Estados Unidos sin viaje esencial, fue el secretario estatal de Economía CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ.



Resguardado por un numeroso contingente de policías estatales, el servidor público y ex diputado federal se encargó personalmente de regresar a la Unión Americana a quienes pretendían ingresar al territorio nacional.



En el Valle de Texas, a pesar de medidas restrictivas, miles de personas se congregaron en la Isla del Padre, aprovechando el asueto de fin de semana y la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. En Tamaulipas, las playas Bagdad y Miramar continúan sin recibir el turismo nacional y extranjero.

DESDE EL BALCÓN: I.-Comunicadores Unidos A.C de Tamaulipas externa sus condolencias a los familiares de los colegas JOSÉ TOSCANO SÁNZ y JOSÉ MANUEL VELARDE VÁZQUEZ, miembros activos de la Asociación de Comunicadores con Sentido Social Mx., de Baja California, y Asociación de Periodistas del Norte de Sonora, respectivamente, víctimas del mortal Covid-19.



II.-Ante la letalidad del coronavirus, sería prudente que el alcalde de H. Matamoros MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ ordenara la suspensión temporal de conferencias de prensa en los pasillos del Palacio Municipal, en previsión de eventual contagio entre los reporteros de la fuente.



Boletines, fotografías, audios y videos pueden ser distribuidos a los distintos medios impresos, televisivos o de radio a través de la dirección de Comunicación Social.



Así de sencillo, salvo que sea superior la necesidad personal de las cámaras y micrófonos.



Por el momento, lo esencial es la información relativa al avance de la pandemia y no acciones que tengan que ver con luminarias, bacheo o recolección de basura.



III.-Muy lamentable la acción represiva del presidente municipal de Almoloya de Juárez, estado de México, LUIS MAYA DORO, en contra de los periodistas RAUL GONZÁLEZ NOVA y ALFREDO HERNÁNDEZ ALVARADO, presidente y vicepresidente de Compañeros Internacionales de Periodistas y Editores A.C. (CONAPE), derivada de la investigación periodística relativa a un presunto desvío de recursos económicos.



Y hasta la próxima.

[email protected]