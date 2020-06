Anabel Hernández, sin discusión la más destacada periodista investigadora sobre el narcotráfico en México, Latinoamérica, Estados Unidos y de muchas partes del mundo, ha afirmado con valentía, como es de suyo propio, que ’sólo falta el gran paso’: la entrega de la información precisa y documentada del Gobierno mexicano sobre los nexos de Genaro García Luna con los cárteles de la droga y sus beneficios obtenidos a las autoridades judiciales estadounidenses para que sea sujeto a juicio por el tribunal correspondiente de Nueva York.







Como es del conocimiento público, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, la Fiscalía de Nueva York, que lleva el caso del que fuera secretario de Seguridad Pública en todo el sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ha entregado a los abogados del exfuncionario confinado en la cárcel desde diciembre pasado, cerca de 60 mil fojas de evidencias en contra del imputado de cuatro graves delitos federales, para que preparen la defensa.







Dos reconocidas y prestigiadas periodistas tenían que reunirse para que saliera tan contundente opinión, en efecto, fue durante la entrevista radiofónica, televisiva y cibernética de Carmen Aristegui a la autora de entre otros libros de gran tiraje: ’Los Señores del Narco’ y ’El Traidor’.







En la emisión, Anabel Hernández detalló que los Fiscales neoyorquinos entregaron a los abogados de García Luna, entre otros documentos, las pruebas en su contra, que incluyen correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y comunicaciones interceptadas.







Lo importante, agregó, es que falta la información que deberá enviarles el gobierno de México sobre el ex funcionario, según el documento obtenido por la reportera para Aristegui Noticias, mismo en el que se expone que ’el gobierno estadounidense también está esperando respuestas de citaciones pendientes, incluidas las del demandado y sus empresas.







El gobierno de Estados Unidos ha presentado solicitudes basado en el Tratado de Asistencia Legal Mutua para evidencia en posesión de varios gobiernos extranjeros, incluido de México.







Recordó que ’esta investigación que ha realizado el Departamento de Justicia contra García Luna se inició mucho tiempo atrás, no es una situación de coyuntura por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera es un tema que haya arrancado en el gobierno de Donald Trump, es una investigación que se ’cuadró’ de una manera más documental en Houston en el año 2014’.







Anabel Hernández, explicó en la entrevista a Carmen Aristegui que ’por primera vez en los últimos años hoy sí tenemos una pequeña puerta abierta por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera donde el señor Santiago Nieto y su equipo ya ha congelado diversas cuentas bancarias del exsecretario’.







La advertencia de la reportera es definitoria, cuando afirma: ’Falta el gran paso’, ya que las cuentas ’no pueden estar congeladas de por vida, se requerirá una acción judicial, en la que se pida a un juez tanto la detención de García Luna como el aseguramiento definitivo de estos recursos’.







Y concluyó con esta frase, que no por coloquial es contundente: ’Este balón está en la cancha del fiscal general de la República -Alejandro Gertz Manero-,



mismo que aún no ha dado respuesta’ a la fiscalía neoyorkina. Impensable que no lance el balón.







Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx