El gremio de Salud Mexiquense refrenda su compromiso durante pandemia de COVID-19

Agradece Edoméx al personal que ha entregado su vida por la de casi 41 mil mexiquenses que han recibido su alta sanitaria.

• Son apasionados por su profesión y continúan trabajando porque ver pacientes recuperados les motiva.



Toluca, Estado de México, 6 de septiembre de 2020. Ellos trabajan a diario en la primera línea de batalla contra COVID-19, algunos mantienen sus labores habituales, pero con las medidas de protección personal e higiene que demanda la atención hospitalaria, pertenecen al sistema de salud estatal y, a pesar de haberse contagiado, han regresado a sus unidades médicas como los héroes que son para salvar las vidas de los mexiquenses.



Al igual que miles de médicos de la entidad y de distintos nosocomios, los especialistas del Centro Médico ’Lic. Adolfo López Mateos’, del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), enfrentan el miedo y la incertidumbre ante una nueva enfermedad que les ha generado una gran carga de estrés y ansiedad constantes.



Sin embargo, han superado adversidades y dan muestra de su compromiso en esta contingencia, al refrendar el juramento hipocrático, en el caso del gremio Médico y la ceremonia del paso de la luz en Enfermería.



Itzel Pérez Malpica, adscrita al Área de Medicina Clínica, Luis Barona Damián, jefe de Servicios de Cirugía General, Libier López Archundia, jefa de Enfermería del Servicio de Cirugía, y Ángel Marín Santiago, jefe de Banco de Sangre, se infectaron con el virus SARS-CoV-2, pero esto no fue impedimento para continuar su labor en equipo.



Durante su enfermedad, la Doctora Pérez Malpica requirió oxígeno complementario, pero su regreso fue inmediato.



’Fue un regreso lleno de gusto y de alegría porque, independientemente que estaba consciente de que no estaba al 100, tenía la necesidad de estar aquí trabajando y de seguir apoyando a mis compañeros, porque no era la única que estaba enferma’, relató.



Por su parte, el Doctor Luis Barona Damián, agradeció el apoyo de las autoridades hospitalarias pues evitó complicaciones al detectar a tiempo el padecimiento y refirió que el aprendizaje es mantener un buen estado físico y mental.



’Muchos de los médicos y compañeros que han cursado durante este trayecto la enfermedad, no he visto a ninguno que haya renunciado debido a que se haya infectado, todo mundo ha regresado a laborar y creo que con más ahínco y más fuerza’, dijo.



Estos testimonios refrendan lo mejor de sí para ayudar a quienes sufren con mayor severidad los síntomas del nuevo coronavirus, pues lo han vivido en carne propia y eso los ánima a no bajar la guardia y contribuir a mitigar la pandemia que ha asolado al mundo.



INFRAESTRUCTURA, EQUIPO E INVESTIGACIÓN



Consciente de este compromiso y antes de iniciar la emergencia nacional, el Gobierno estatal que encabeza Alfredo Del Mazo Maza, puso en marcha la reconversión hospitalaria de 29 unidades médicas a cargo de la administración estatal, con la finalidad de garantizar la atención para los mexiquenses.



Además de esta infraestructura se han destinado una amplia inversión en equipos de protección personal para reducir riesgos de contagio.



Esta indumentaria también es usada por enfermeras especialistas que laboran dentro del área COVID y Libier López Archundia es una de ellas, quien con seguridad señala que la hermandad se ha fortalecido al paso de los días, y meses, de este año, pues lo mismo intervienen médicos internistas, neumólogos, anestesiólogos, urgenciólogos, infectólogos, químicos, camilleros, trabajadores sociales y personal de limpieza, entre otros.



’Mis compañeras, la verdad, hacen una enorme labor, han sido muy responsables, todas han estado muy comprometidas con lo que han realizado, pues la verdad tenía un fuerte compromiso con el piso y con una de mis compañeras que también estaba probablemente de contingencia y pues eso, el trabajo, la responsabilidad que hay’, indicó con orgullo.



El Secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, indicó que los trabajadores del sector salud mexiquense ponen lo mejor de sí para ayudar a quienes padecen con mayor severidad los síntomas del nuevo coronavirus, lo han vivido en carne propia y eso los anima a no bajar la guardia y contribuir a mitigar la pandemia que ha asolado al mundo.



Reiteró que el Gobierno estatal ha estado a la altura de las circunstancias y agradeció a todo el personal que ha entregado su vida por los cerca de 41 mil de mexiquenses que han recibido su alta sanitaria al vencer el COVID-19.



Como se ha referido, los médicos son propensos a contraer el virus, pero son apasionados por su profesión y continúan laborando, ver pacientes recuperados los motiva, como lo describió el Doctor Ángel Marín Santiago, quien además coordina investigaciones de tratamientos con plasma, gracias a pacientes recuperados que han decidido donar sangre.



’Hay que disfrutar el día a día, hay que seguir ayudando a la gente como médicos, yo por lo menos estudié para ayudar a la gente y hay que seguir ayudando.



’Nunca decidí no regresar, comprendo la importancia del trabajo que estamos realizando todos los médicos y de lo importante que somos para un hospital y la atención de los pacientes, entonces decidí regresar inmediatamente, después de que ya no estés infeccioso, a laborar’, puntualizó el galeno.