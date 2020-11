El grupo de atletismo de Reyes Hernández entrena en el Parque Metropolitano Bicentenario

Combinan rutinas en casa y en lugares abiertos durante esta etapa.



Toluca, Estado de México, 14 de noviembre de 2020. El grupo de atletismo que comanda el entrenador Reyes Hernández, integrado por atletas que están en el proceso del Sistema Nacional de Competencias, retomó entrenamientos presenciales, cuando el semáforo epidemiológico en la entidad mexiquense cambió a naranja y, desde entonces, trabajan dos días de la semana en el Parque Metropolitano Bicentenario, ubicado en la capital del Estado de México.



El entrenador explicó que, durante estas sesiones, que se trabajan los martes y jueves a partir de las 7:00 horas, se realizan con todas las medidas sanitarias, respetando la sana distancia, además de que cada miembro utiliza su material de forma individual, esto acatando los protocolos para evitar el riesgo de contagio.



Reyes Hernández indicó que una vez que retornaron a las actividades de forma presencial se realizaron ’unas valoraciones, para su condición física y, a partir de ahí, programamos algunas sesiones, hemos estado incrementando, hemos retomado ya el nivel que teníamos y ya con este regreso estamos más tranquilos trabajando’.



Acerca de cómo se encontraban los deportistas a su cargo dijo que la condición física disminuyó, pero se mantuvieron en casa. ’Ahora, con algunas valoraciones, nos enfocamos en la técnica, en los gestos técnicos de la carrera y empezamos el entrenamiento sin mayor problema’.



Reyes Hernández consideró que lo importante es que los atletas se encuentran bien y que en eso está enfocado en este proceso de retomar las actividades, para que sigan desarrollando un deporte de forma regular y posteriormente pensar en la etapa competitiva.



Ante la cancelación del calendario competitivo este año, el entrenador explicó que ellos ya están enfocados en la siguiente temporada y enfatizó en que los atletas deben de entender que la situación es a nivel global, para que no les afecte de más en el aspecto anímico.



Finalmente, señaló que ellos se preparan para la próxima temporada, pero que ’aún no podemos programar nada, porque no sabemos cómo se sigan dando las cosas, lo único que trato es mantenerlos en 70 por ciento y en cuanto nos avisen que hay fechas lo replantearemos’.