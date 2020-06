El Grupo Tláloc previniéndose durante la temporada de lluvia

Piden a la ciudadanía no tirar basura en calles ni drenajes.



Toluca, Estado de México, 14 de junio de 2020. Cuando las primeras gotas de lluvia caen, el Grupo Tláloc del Gobierno del Estado de México se prepara para realizar su labor diaria, el monitoreo de las zonas susceptibles por contingencia pluvial.



Antes, por las mañanas, da mantenimiento a los sistemas de drenaje, naturales y artificiales, con labores de desazolve y retiro de basura.



’Soy motociclista, bajo la lluvia salimos a hacer recorridos, para ver cómo vienen los canales y ríos, para prevenir. Empezamos a laborar a las nueve de la mañana, salimos a limpiar los pozos de visita, salimos a hacer recorridos a los canales, que no haya llantas, basura.



’Llevamos el camión, se lleva la máquina y posteriormente la gente lo va retirando, incluso hay que meterse con pantaloneras al agua y hacer toda esa limpieza para prevenir alguna inundación’, explicó Héctor Patoni, integrante del Grupo Tláloc.



Al iniciar la temporada de lluvia, este equipo especializado en atención temprana durante un encharcamiento o inundación, se reporta preparado para apoyar a las familias mexiquenses.



Este año, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) los ha distribuido en 26 campamentos, desplegados en zonas estratégicas de 17 municipios.



’Grupo Tláloc es tranquilidad, es confianza. Yo les pediría a los automovilistas que respeten nuestro trabajo, porque vamos a una emergencia, a alguna inundación. Somos parte de los campamentos, incluso se han montado campamentos en diferentes comunidades y ahí tenemos que hacer guardias, 24 horas del día’, solicitó este motociclista.



La experiencia de 12 años del grupo, les permite mejorar sus protocolos de actuación y este 2020 agregan un reto más. Saben que realizan una actividad esencial y que forman parte de los trabajadores del Gobierno estatal que no pueden quedarse en casa, así que ante la pandemia que vive el país, han tomado medidas extras para protegerse, mientras protegen a la ciudadanía y a sus familias.



’Por la temporada y la pandemia, pues aquí también nos protegemos al cien por ciento. Tenemos cubrebocas, gel antibacterial, caretas, toda la prevención de salud que se ha recomendado’, aseguró.



Como cada año, hacen un llamado a la ciudadanía para que no arroje basura en las calles ni a los drenajes, están convencidos que con esta acción y el trabajo que sus compañeros de la CAEM han realizado durante la temporada de estiaje, la tendencia de menos contingencias en la entidad se puede mantener este año.



’Yo creo que como cada año, muchos de nuestros compañeros, al igual que yo, estamos ansiosos de que llegue la temporada, porque nos gusta apoyar a la comunidad, nos gusta ayudar a esa gente que en verdad nos necesita. Siempre al salir de casa, espero no equivocarme, pero a todos nos dicen: Dios te acompañe, Dios te bendiga’, concluyó Héctor.