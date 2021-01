’El guardián’ el gato que se hizo viral en TikTok

En las redes sociales el contenido se ha vuelto lo más divertido en nuestra vida cotidiana. En la actualidad, todo este tipo de plataformas son de gran ayuda para mantener entretenidos a grandes y chicos, en especial la de los videos cortos: TikTok.



La plataforma líder de vídeos en Asia, Estados Unidos y otras partes del planeta cuenta con videos cortos y fáciles de ver que logran que su difusión sea cada vez más rápida. Así sucedió con un video creado por la usuaria de TikTok @margaritapereira1.



En el mencionado video de TikTok se puede ver a un gato de color blanco y gris vigilando muy atentamente los movimientos de un pequeño bebé que se acerca sigilosamente a la baranda de un balcón. ’El guardián’ fue el texto que eligió la tiktoker para acompañar su cómica grabación.



En el video viral se puede ver como el felino intenta en reiteradas ocasiones persuadir al niño de alejarse del peligro. El clip alcanzó las 510 mil reproducciones en la red social en tan solo unos días de publicado.



Además, el video viral de los amigos, superó con gran facilidad los 45 likes y684 comentarios en la Twitter donde fue replicado el video. ’Los michis son fantásticos. Toda mi vida tuve perros de mascotas y ahora, uno de mis hijos adoptó una gata que es la niña consentida de la casa. Eso si, no se lo digan a mi esposa.’, ’Que bondad e inteligencia tiene ese gatito; debemos tomar ese ejemplo y dejar de hacernos daño entre nosotros. Sabemos que los Narcos que están en el desgobierno no los conmueve nada; por ello , ayudémonos u a otros hasta que Dios nos ayude y podamos salir de esto.’ y ’A mi me puso los pelos de punta. Ese ventanal necesita una malla URGENTE. Tanto el bebé como el gato corren peligro... Y no se molesten en insultar porque silencié la conversación.’ fueron algunos de los mensajes que más se destacaron.