El Guerrero se confirma segundo caso de Covid-19

Acapulco, Gro., 16 de marzo de 2020 – Al confirmarse el segundo caso por coronavirus Covid-19 en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores, reforzó las medidas de prevención para limitar el contagio de este virus en la entidad, por lo que se mantienen alineados a las medidas de la Federación respecto a la suspensión de clases a partir del 20 de marzo en todos los niveles educativos, mantener la vigilancia en los aeropuertos, reforzar la difusión de las recomendaciones sanitarias, así como la cancelación de ferias y eventos masivos para evitar la propagación de la enfermedad y ante la llegada de visitantes estar preparados.

Ante medios de comunicación en Acapulco, el Ejecutivo guerrerense enfatizó que ’en verdad es un asunto de prioridad mundial, no local hay que verlo en su dimensión. Nosotros vamos alinearnos. Para nosotros este es un tema de lo más delicado y que nos interesa mucho abordarlo. Entonces le dado instrucciones para que vayamos viendo en una emergencia cómo obtener recursos y no pararnos, para enfrentar una situación de mayor diríamos dificultad en el tema de salud’.

Sobre las medidas de prevención en Guerrero por el Coronavirus Covid-19, el gobernador dijo que se mantienen alineados a lo previsto por la Federación, por lo que afirmó que es un tema de lo más delicado y de prioridad mundial, por lo que, ’hay que verlo en su dimensión, pues ya tiene efectos colaterales’.

Después de sostener una reunión de trabajo con los secretarios de Salud, Educación, Finanzas y Turismo, para abordar las medidas internas del gobierno del estado respecto al coronavirus Covid-19, Astudillo Flores solicitó al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, hablar sobre la situación actual de esta pandemia, por lo que confirmó con base a los estudios de laboratorio, un segundo caso por coronavirus en la entidad y cinco sospechosos descartados. El primer caso se trata de un hombre de origen argentino que se encuentra en Acapulco y el segundo, una mujer que regresó de Madrid España y se encuentra en Chilpancingo.

De la Peña Pintos, indicó que en ambos casos, desde un principio se mantuvieron en cuarentena y se encuentran aislados y en vigilancia médica para observar su evolución, pues el 82 por ciento de infectados de Coronavirus son casos leves, el 14 por ciento son graves y un 6 por ciento son muy graves. ’Científicamente las personas más vulnerables son las personas adultas mayores con obesidad, diabetes, hipertensión, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma’, apuntó el secretario de Salud en Guerrero.

Dentro de las recomendaciones de higiene, se insistió en el lavado de manos constante, estornudar o toser sobre el pliegue interno del codo, evitar tocar los ojos y bocas con las manos sucias, ante cualquier circunstancia respiratoria agua es preferible quedarse en casa, evitar la automedicación y guardar reposo.

Así como evitar acudir a lugares aglomerados para prevenir y limitar el contagio y tener todas las medidas de higiene en el hogar para proteger a la familia, pues el coronavirus es indistinguible de una infección respiratoria aguda, de una influenza.

Ante este panorama, como una medida de prevención, el gobernador instruyó al secretario de Salud, Carlos de la Peña para que de manera inmediata organice en los principales hospitales de Acapulco y Chilpancingo, de manera escalonada, encontrar espacios especiales para atender este tipo de casos de coronavirus.

En materia educativa, Héctor Astudillo, afirmó que continuarán alineados a lo anunciado por la federación por lo que en Guerrero desde el 20 de marzo y a partir del lunes 23 de marzo inicia el receso en las escuelas.

Le hemos pedido al secretario de educación que organice en los próximos días martes, miércoles, jueves, fundamentalmente, toda una difusión dentro de las escuelas con los maestros del porqué del receso y qué hay que hacer qué hay que hacer para que los niños especialmente y los adolescentes colaboren en toda la fase que tiene que ver de información, qué no hacer qué hacer respecto a la limpieza qué hacer respecto algunos síntomas que se pueden presentar’, indicó el gobernador.

Astudillo Flores, puntualizó que no son vacaciones es un receso por las condiciones del tema del coronavirus, por lo que la Secretaría de Educación Guerrero pide la colaboración para establecer filtros de higiene en el hogar, con el lavado constante de las manos, el segundo al ingresar a la escuela y el tercer filtro en el salón de clases.

’Se ha instruido acordar estrategias y medidas para poder avanzar en los programas educativos a fin de recuperar los temas que no se podrán ver en clase durante el receso’, indicó el secretario de Educación Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui.

En cuanto a las acciones internas del gobierno estatal, el mandatario guerrerense giró instrucciones para que se inicie una revisión al presupuesto para que el dinero que se requiera para enfrentar el problema se pueda obtener del propio presupuesto haciendo los ajustes necesarios para enfrentar una situación de mayor dificultad en el tema de salud.

Héctor Astudillo, instruyó que en lo que respecta al Poder Ejecutivo en coordinación con los sindicatos, en específico con el SUSPEG, a partir del miércoles 18 de marzo de manera escalonada se estará entrando en recesos en la mayor parte de las oficinas del gobierno del estado, mientras que el sector salud se continuará trabajando con regularidad para enfrentar esta emergencia

Por su parte, el secretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, con la presencia del secretario general del SUSPEG, David Martínez Mastache, indicó que las oficinas recaudadoras funcionarán con un mínimo de personal, pero se mantendrán abiertas para los pagos correspondientes de la ciudadanía y en instituciones de gobierno se establecerán guardias necesarias para atender cuestiones básicas o urgencias, sobre todo en Seguridad Pública y Protección Civil.

’El gobierno de Guerrero en sus distintos niveles e instituciones agrupa a más de 50 mil trabajadores, sumando con los trabajadores de educación un total de 62 mil empleados’, dijo el titular de Finanzas Tulio Pérez Calvo.

El gobernador señaló que se compartirán estas medidas al poder Legislativo y Judicial, así como los ayuntamientos a efecto que se adelgace la cantidad de trabajadores en las oficinas por el bien de los propios trabajadores.

En materia turística, el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, dijo que, hay una coordinación con la empresa OMA con acciones de prevención en los aeropuertos de Guerrero, además, al menos 10 congresos y convenciones programados de marzo a junio se han suspendido y se posponen para fechas posteriores, mientras que los eventos deportivos, artísticos y culturales en Acapulco están cancelados

Astudillo Flores, indicó que se acordó con la Secretaría de la Defensa Nacional posponer el evento conmemorativo ’la Gran Fuerza de México’ en Acapulco, mientras que se trabajar de manera permanente con asociaciones de hoteles de Guerrero y aeropuertos y se da un seguimiento puntual al tema de los cruceros confirmados para los próximos dos meses, oficialmente dos de ellos están cancelados, así como el equinoccio en Tehuacalco y las ferias regionales, eventos masivos están oficialmente cancelados.

Finalmente, el gobernador dijo que este martes 17 de marzo, se reunirá con el Consejo Estatal de Salud que congrega el Seguro Social, ISSSTE y a los colegios de médicos del estado para analizar la situación en torno del coronavirus en Guerrero.