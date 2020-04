El hockey sobre pasto una opción deportiva con reconocimiento en la entidad

Cambia práctica de este deporte la vida a personas.



Zinacantepec, Estado de México, 30 de abril de 2020. Con un proyecto que inició hace más de 16 años, el hockey sobre pasto se afianzó en el Estado de México, dando como resultado una escuela sólida de esta disciplina, cumpliendo con los objetivos de tener la hegemonía a nivel nacional y ser parte fundamental de los equipos mexicanos en las diferentes contiendas internacionales.



El principal responsable del crecimiento de este deporte en la entidad es Hugo Aguilera Zuleta, quien entre el 2002 y 2003 arrancó con otros dos entrenadores diferentes escuelas en Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca, siendo la primera de éstas la que tuvo los cimientos fuertes.



Aguilera Zuleta inició en Nezahualcóyotl, pero luego de que por motivos personales Cesar Villalobos –otro de los entrenadores– dejara el trabajo en Ecatepec, él decidió conjuntar ambos grupos, que más adelante serían los pilares de este deporte en la entidad.



Iniciaron en la Avenida Central, luego se mudaron al Parque Arboledas, después a Avenida de los Bomberos, luego a la Avenida Acero, donde se sumaron al proyecto Salvador Tovar, Laura Falcón y Karla Pérez.



Así, el trabajo empezó a consolidarse con un equipo ya hecho desde las bases, para llevarse la medalla de plata en la rama varonil, en la Olimpiada Nacional 2012, realizada en Guanajuato.



Con esta presea y el apoyo del entonces Director del deporte municipal de Ecatepec, Adrián Paz Velázquez, les abrieron un espacio en el Deportivo Emiliano Zapata y empiezan a gestionar una cancha para hockey, la cual se construyó, finalmente, en el Deportivo San Agustín.



’A partir de que llegamos ahí empezaron los resultados más fuertes, porque ya teníamos el espacio adecuado con las dimensiones indicadas, para comenzar a practicar la táctica, ejercicios específicos y de ahí ‘pal real’.



’Hemos sido campeones nacionales cuatro veces, somos el único estado que ha ganado todas las medallas de oro en una edición, entonces ha sido muy gratificante’, expresó el encargado de todo el cuerpo de entrenadores de hockey de la entidad.



Con el respaldo del Gobierno del Estado de México, en el 2019 la delegación del Estado de México se adjudicó las dos medallas de oro disputadas en la Olimpiada Nacional y las dos de Nacional Juvenil, teniendo un aprovechamiento del 100 por ciento en las justas disputadas de Quintana Roo.



Aguilera Zuleta detalló que no ha sido sencillo afianzarse, sobre todo en un principio cuando llegaron y tuvieron que hacer labor con los padres de familia, para que llevaran a los niños y niñas a los entrenamientos, pero que se ha consolidado tanto este deporte en esta región, que ahora exjugadores mexiquenses acuden con sus hijos.



’El hockey es un deporte muy noble, llegamos a refrescar un poco, porque en esta zona no había otra cosa que sea futbol, entonces cuando llegamos con este deporte que es similar, pero con un bastón y eso le da frescura’, comentó el entrenador.



Hugo detalló que este proyecto ha logrado grandes cosas, no sólo en el ámbito deportivo. ’Creo que mucha de la gente que ha practicado el hockey en esa zona ha cambiado su vida drásticamente, te puedo hablar de chicos que tenían déficit de atención o que estaban medicados y que los llevaban a cada rato con el doctor y llegan ahí como un chico que ya llegó a la selección nacional Sub21.



’Se trazan metas proyectos de vida, había personas de bajos recursos que ahora ya tiene otra visión y se desenvuelve de otra forma, de buscar y aportar a la sociedad, ha sido un impacto fuerte que se ha vivido en esta zona’, puntualizó.



Con los objetivos cumplidos en un principio, las metas para el hockey en el Estado de México no terminan y con el respaldo del Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Deporte, se espera mantener los resultados.



Entre ellos el reencarpetamiento de la cancha de Ecatepec y la consolidación de grupos en otras regiones como en el Valle de Toluca, donde se está desarrollando el Centro de Formación de esta disciplina, en la Ciudad Deportiva Edoméx.