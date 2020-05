El Hoy no circula, y sus detractores

*Acciones solidarias de Victoriano Wences Real



Como lo hemos dicho en varias ocasiones, lo que las autoridades hagan o dejen de hacer este momento el pueblo se los va a agradecer o les ajustará cuentas.

Si lo importante es prevenir para no tener que lamentarse por el número de contagios por covid-19, las autoridades van a implementar medidas que pueden ser antipopulares pero necesarias.

En esta coyuntura se dejan ver aquellos que rivalizan contra quienes sí actúan, para ganar notoriedad, porque su necesidad es llamar la atención política.

Justamente es lo que atestiguamos con el programa extraordinario del Hoy No Circula en Acapulco, cuya intención es reducir la movilidad en el espacio público y los contagios de Covid-19.

Ya lo ha dicho la presidenta Adela Román, que este programa está basado en las leyes estatales de Salud y la Orgánica del Municipio Libre, ordenamientos que conceden facultades a los 81 municipios de Guerrero para adoptar las medidas necesarias, garantizar el bienestar, mantener orden, paz y tranquilidad en beneficio de sus gobernados.

La Ley de Salud en su Artículo 305 menciona que se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte el Organismo Estatal de Salud y los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, de conformidad con los preceptos de esta ley y demás disposiciones aplicables, para proteger la salud de la población.

De acuerdo a las fracciones VII y X del Artículo 306 del referido ordenamiento legal, los municipios y las comunidades indígenas tienen facultades de implementar medidas extraordinarias cuando la salud de la población está en riesgo, decretando "la suspensión de trabajos o servicios" o "la prohibición de actos de uso", las cuales, además, "son de inmediata aplicación".

Dicha Ley Orgánica del Municipio Libre no especifica que para implementar este tipo de medidas de seguridad sanitaria se deba tener la aprobación del Cabildo como facultad exclusiva de dicho órgano colegiado, máximo cuando se trata de una situación de emergencia.

El Artículo 73, fracción XXI, establece que son facultades y obligaciones del presidente municipal ’mantener el orden, la paz y la tranquilidad pública, así como imponer las sanciones administrativas a quienes infrinjan el Bando de Policía y Gobierno por sí o a través del Juez calificador’.

La Ley General de Salud, ordenamiento que regula las acciones de ese sector en todo el país, se refiere a la participación del municipio en la aplicación de medidas de seguridad para garantizar el bienestar de la población.

Y es como bajo esa premisa la alcaldesa Adela Román Ocampo determinó la implementación del programa vehicular Hoy No Circula, decisión que fue avalada por el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

Puede ser una medida que afecte a un porcentaje de la población, pero sus objetivos están muy claros: reducir en número de enfermos y muertos.

Aunque ésa solo es una más de las acciones que la alcaldesa realiza, como la de los comedores comunitarios, para lo cual cada vez recibe mayor solidaridad empresarial.

Algo así se hace en la capital del estado, Chilpancingo, con la presidenta del DIF, Jazmín Arriaga, quien diariamente ofrece un número considerable de comida para la población que necesita alimentos calientes, además de las despensas que se han entregado.

La solidaridad en este momento es clave para salir de esta crisis de salud, por eso da gusto ver que hay personalidades del mundo empresarial, de la sociedad civil y político que se desprenden de lo que tienen para entregarlo a quienes en este momento lo necesitan.

Así es como esto días hemos visto al delegado de PT en Guerrero, Victoriano Wences Real, quien junto con su esposa, la diputada Leticia Mosso Hernández, han visitado centros de salud del municipio de Tlapa, para entregar algunos insumos básicos pero valiosos en este momento que servirá para frenar el contagio del Covod-19.

Material consistente en gel antibacterial, liquido sanitizante, alcohol, cubrebocas, caretas protectoras ha sido entregado en hospitales, casas de salud y centro de salud, donde el personal médico ha tenido muestras de agradecimiento por esta acción desprendida de la pareja de políticos, cuyo trabajo en Tlapa y otros municipios de la Montaña es de muchos años atrás.

Resulta grato ver que el líder petista entrega despensas a los trabajadores de la construcción en Tlapa, así como a meseros y empleados de cocinas económicas, quienes se han quedado sin empleo.

Vale destacar que sus acciones van más allá de este momento, porque sus oficinas de Chilpancingo y en Tlapa se han convertido en espacios de atención médica y dental, servicios totalmente gratuitos abiertos a la población en general, que volverán a funcionar después de que concluya la cuarentena.

Más políticos con esa naturaleza constructiva y solidaria se requieren en este momento de crisis por el Covid-19.