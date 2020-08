El IFREM lanza nuevos trámites automatizados

Pueden tramitarse a través del sitio web www.ifrem.gob.mx.

• Reconocen el Poder Judicial y la editorial U-Gob la modernización del Gobierno del Estado de México.



Toluca, Estado de México, 28 de agosto de 2020. El Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), lanzó dos nuevos trámites automatizados para facilitar el derecho a la propiedad a las familias mexiquenses.

Se trata de los certificados de Inscripción y de Existencia o inexistencia de gravámenes, que, a partir de ahora, están abiertos a todo el público a través de la página ifrem.edomex.gob.mx, y que pueden tramitarse en sólo 20 minutos, cuando antes tomaban hasta 20 días.



El lanzamiento de estos trámites se realizó durante la mesa de diálogo ’La digitalización como herramienta para acercar trámites y servicios a la ciudadanía’, en la que el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, enfatizó la importancia de cambiar paradigmas en la administración pública.



’La mayoría de los servicios públicos tienen que poderse prestar a través de mecanismos digitales, automatización de procesos, porque además de ahorrar costos, también en esta nueva dinámica en la que vivimos ahora pues es fundamental; todo lo que hemos avanzado y que hemos hecho en estas últimas fechas ha llegado para quedarse’, consideró.



Tania Lugo, Directora del IFREM, agregó que el Estado de México es un referente nacional en materia de innovación, conectividad y tecnología, lo que permite brindar certeza jurídica a las familias mexiquenses.



’El IFREM, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, asume el compromiso de alcanzar una de las metas de la actual administración, a cargo del Gobernador Alfredo Del Mazo, de hacer del Estado de México una potencia del siglo XXI que, con innovación y conocimiento, se convierte en un modelo de seguridad, de justicia y de modernidad social’, dijo la Directora Tania Lugo.



El evento contó con la participación de Ricardo Sodi Cuéllar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), quien se pronunció a favor de la implementación de instrumentos tecnológicos que favorecen que la justicia sea pronta y expedita.



’La certeza jurídica se construye no solamente a partir de una institución o de un poder, sino de la cooperación de poderes y la colaboración institucional y, si a ellos le sumamos el uso de la tecnología en favor de la sociedad mexiquense, podemos lograr un gobierno digital, un gobierno que vence el distanciamiento social y los problemas propios de los tiempos difíciles que vivimos a nivel regional y mundial desde luego, para poder acercar la justicia a todos los mexiquenses en términos de transparencia’, puntualizó el Magistrado.



Las digitalizaciones de ambos trámites benefician a notarios, abogados, personal del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) y el público en general que requiera de dichos documentos.



En este sentido, Alma Angélica Quiles Martínez, titular del Imevis, y Carlos Castañeda, Director General de U-Gob, coincidieron en la importancia de la colaboración gubernamental a través del uso de nuevas herramientas que permitan agilizar trámites y servicios.



’Con el Certificado de Inscripción facilita mucho el trámite para los mexiquenses, se nos facilita también la búsqueda y los trámites que vamos a llevar de acuerdo a los expedientes’, detalló la Directora del Imevis.



’Estos beneficios hacia la población, no son solamente para el usuario de la tecnología, sino para cualquier usuario de los servicios, por la eficiencia que representan, la seguridad, la transparencia en el proceso’, agregó Carlos Castañeda.



Cabe mencionar que tanto el Certificado de inscripción en línea como el Certificado de existencia o inexistencia de gravámenes se ubican entre los trámites más solicitados entre los usuarios; ambos inciden directamente en tráfico inmobiliario y la economía estatal.



La mesa de diálogo se realizó a través de la cuenta de Facebook de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y puede consultarse en la liga http://bit.ly/TramitesAutomatizados. LANZA IFREM NUEVOS TRÁMITES AUTOMATIZADOS



