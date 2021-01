El IME fortalece actividad de la comunidad emprendedora y empresarial con cursos y capacitaciones virtuales

Busca abonar en el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en la entidad.



Toluca, Estado de México, 7 de enero de 2021. El Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) pone a disposición de los micro, pequeños y medianos empresarios (Mipymes), una amplia gama de capacitaciones, cursos y recomendaciones, vía digital para favorecer el crecimiento y fortalecimiento del sector productivo.



Al dar a conocer lo anterior, la Directora General del IME, Anahy Ramírez Vilchis, precisó que con el cierre de actividades no esenciales, dado que la entidad está en semáforo rojo, el Instituto habilitó los medios para llegar a un amplio número de emprendedores y orientarlos a concretar sus ideas de negocio.



Además, pusieron en marcha una serie de actividades orientadas a respaldar la operación de las Mipymes, con cursos digitales diversos que van desde el manejo administrativo hasta enlaces con páginas que ayudan a mejorar el desempeño de los empresarios.



Precisó que actualmente cuentan con programas de capacitación enfocados al tema de comercio electrónico y mercadotecnia digital, y continúan trabajando para que los cursos que se imparten estén enfocados en las necesidades del consumo actual.



’Tenemos programas de capacitación, todo el tema de comercio electrónico, mercadotecnia digital, estamos viendo de qué manera poder estar dándoles cursos que estén muy aterrizados a estas necesidades, cursos muy sencillos, cursos que permitan que de manera inmediata puedan poner todo el conocimiento en práctica’, indicó.



Asimismo, señaló que el IME está interesado en ser una institución de apoyo para los negocios de menor tamaño y que puedan seguir funcionando en el mercado, utilizando las distintas aplicaciones digitales que los acerquen a los consumidores.



’A través de Facebook es totalmente gratuito, tú puedes estar creando todo este espacio de venta y donde te puedes estar promocionando igual a través de herramientas que son gratuitas, como el WhatsApp Business.



’Tenemos también herramientas en la redes sociales que debemos saber aprovechar con todo este tema de cierre de actividades no esenciales, invitarlos a seguir con toda la campaña de #YoConsumoLocal, que podamos estar vendiendo a través de plataformas electrónicas, implementando todos estos canales de ventas que tengan servicio a domicilio o de entregas en el lugar, entonces sería muy importante que podamos estar teniendo esta capacitación, la profesionalización de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio’, expresó.



Anahy Ramírez Vilchis agregó que todas las personas pueden acceder, sin costo alguno y a cualquier hora, a la página oficial del Instituto www.ime.edomex.gob.mx para tener diversas capacitaciones, incluso para aprender a crear su fanpage, en Facebook, o bien conocer cómo operan los Marketplace para subir sus productos y ofrecerlos al gran mercado de consumo.



Ramírez Vilchis precisó que, dentro de la instrucción emitida por el Secretario de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, en apego a lo determinado por el Gobernador Alfredo Del Mazo, está respaldar y contribuir al fortalecimiento del sector productivo, sobre todo de las Mipymes, las cuales representan un volumen muy importante dentro de la actividad económica mexiquense.



Luego de reiterar el llamado a las y los emprendedores y empresarios a no dejar de lado su formación y capacitación, reconoció que el sistema emprendedor mexiquense, es el más fuerte de México, de ahí la importancia para ayudarlos a salir adelante y que continúen como generadores de empleo y bienestar para las familias.



’En el Instituto hemos preparado todos estos cursos muy sencillitos que sean más como tips, como podemos llevar a práctica, entonces estos emprendedores y micro empresarios puedan salir adelante en esta situación y donde podamos seguir respetando en todo momento las medidas sanitarias porque lo más importante sin lugar a duda es nuestra salud y que estemos bien para poder salir adelante en nuestras actividades productivas’, puntualizó.