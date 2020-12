El IMSS y la CONSAR deben de ser tripartistas

EN LA ASAMBLEA 122 DEL INFONAVIT SE RECONOCIO LA LABOR DE LOS TRABAJADORES EN PLENA PANDEMIA Y SE AFIRMO QUE EN LA REVISION DEL CONTRATO COLECTIVO PREDOMINARA EL DIALOGO



+INFONAVIT lanzara un nuevo crédito en pesos



El representante de los trabajadores en el INFONAVIT, profesor Patricio Flores, señalo que el IMSS y la CONSAR también deberían operar bajo el tripartismo, en virtud del éxito del Fondo Nacional de la Vivienda de los trabajadores, en tanto que Carlos Martínez, director del organismo salió a topar rumores al señalar que en torno a las negociaciones con los representantes sindicales respeto a la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo solo predominará el dialogo.



Al participar ambos en la 122 Asamblea Nacional Ordinaria, el también dirigente del SITATYR, Patricio Flores señaló que dentro de un año difícil, el instituto ha sabido adaptarse y que en sus casi 50 años nunca se ha quedo estático, ha sido impulsor el tripartismo, con base en un dialogo honesto y permanente.



Destacó que el tripártismo ha dado muestra de probada eficacia. ’Nunca claudicaremos en el uso de la razón. Por ello pensamos que el, IMSS y CONSAR deben transitar por el tripartismo, el cual nos permitirá seguir enfrentando los retos, como lo hemos hecho este año en medio de la pandemia’ dijo.



No solo sobrevivimos. Lo superamos y con amplias perspectivas, por ello los Integrantes del Consejo de Administración del Infonavit acordaron continuar fortaleciendo la coordinación para superar las dificultades y retos que han derivado de la pandemia por COVID-19, con el objetivo de proteger los derechos e intereses de los trabajadores y del país.



El representante de la CTM dijo que ’hemos transitado un año 2020 complejo, áspero y desafiante. Han sido meses de retos, de transformaciones en muchos órdenes que repercuten directamente en la clase trabajadora mexicana. Nuestro Instituto, el INFONAVIT, no ha sido ajeno o impasible a tales circunstancia, sin embargo, por su significada capacidad institucional, al ser una Institución de y para las y los trabajadores, ha demostrado lo que hoy llaman ’resiliencia’ y ’vocación de servicio’, lo cual, ciertamente, lo ha caracterizado desde su creación.



El Instituto, teniendo como su fundamento al ’tripartismo’, ha sabido, adaptarse, adecuarse y superarse de cara a circunstancias económicas y sociales complejas como las que ahora generan una emergencia sanitaria provocada por la Pandemia y sus repercusiones en la economía.



El INFONAVIT, en sus casi 50 años de existencia y desarrollo, nunca se ha quedado inerme o estático, en ningún momento; a partir del dialogo sectorial y social permanente, que desarrolla cotidianamente, nuestro Instituto, ha sabido ser propositivo e impulsor de muchas estrategias que han contribuido a mitigar efectos adversos de fenómenos como el desempleo o el confinamiento social y económico que afrontamos por esta emergencia con sus innegables secuelas vividas y las aún, por vivirse.



Y más allá de estrategias administrativas o de gestión para la conveniencia temporal o circunstancial, nuestros propósitos nos animan a seguir buscando conformar y proteger siempre el patrimonio del trabajador, máxime cuando las aportaciones de los empleadores no son sólo aportaciones a la seguridad social, sino que provienen en forma consustancial de las retribuciones salariales de los trabajadores.



Más allá de plataformas o posicionamientos de conveniencia temporal o circunstancial, la Representación de los Trabajadores en el ’tripartismo’ nunca claudicaremos en el uso de la razón y de la legalidad, porque esas son, han sido y serán las principales herramientas utilizadas a favor de las causas de los trabajadores en un modelo que, en lugar de menoscabarse, debe impulsarse y fortalecerse en organismos como el IMSS Y LA CONSAR en donde el recurso es sin duda, también, de los trabajadores.



Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien participó en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, subrayó que este ha sido un año difícil, desafiante y retador, pero también aleccionador. Aseguró que se ha revalorado la importancia de la seguridad social y una lección que tenemos en México es que la pandemia no puede detener la transformación en el país.



En tal sentido, resaltó la importancia de las reformas a la Ley del Infonavit, sobre lo que dijo: Algunos se preguntaron por qué una reforma a la Ley del Infonavit en medio de una pandemia. Quizá hay que replantear la pregunta, porque por la pandemia es que con mayor intensidad había que dejar esta reforma’, consideró…..



EL INFONAVIT LANZARA UN NUEVO CREDITO EN PESOS



EL Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) celebró su 122 Asamblea General Ordinaria, en la que se resaltó que durante 2021 se lanzarán nuevos productos financieros en beneficio de las y los trabajadores del país, atendiendo sus necesidades y el rezago habitacional en México, señalo Carlos Martínez .



Ello será posible gracias a la aprobación de la reforma a la Ley del Instituto, el pasado miércoles 9 de diciembre, que permitirá impulsar la inclusión financiera de las y los trabajadores de menores recursos a través de productos como un nuevo crédito en pesos, con tasa de interés más baja y condiciones más flexibles, facilitando así el desarrollo patrimonial de las familias mexicanas.



Asimismo, entre otros, se contempla un esquema de financiamiento para empleados temporales o intermitentes, como los trabajadores agrícolas y policías, lo que significa que también se contribuirá a extender la red de seguridad social en el país.



En este sentido, Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), en representación del Sector Gobierno señaló que desde principios de este año y ante los retos que hemos enfrentado como país, la vivienda es un pilar para levantar a México y que desde la Secretaría que él encabeza, en un trabajo conjunto con los organismos nacionales del sector se ha consolidado una visión que impulse a la industria en beneficio de los mexicanos.



’En el tránsito de este camino el Infonavit es una parte fundamental en el trabajo que estamos realizando; estamos transformando el modelo de vivienda en México, hemos dejado atrás el enfoque de producción masiva y desordenada y ahora nuestra labor gira entorno a las necesidades más palpables, reales y más urgentes que requiere la gente’.



Carlos Martínez Velázquez, Director General del Infonavit, recalcó que la reforma recién aprobada se traducirá en beneficios tangibles para las y los trabajadores y contribuirá a disminuir el problema de rezago en materia de vivienda que durante años ha prevalecido en el país debido a la falta de productos financieros que atiendan realmente las necesidades de los mexicanos, sobre todo de los que menos ganan.



En su intervención, declaró: ’la realidad es que 11.2 millones de créditos hipotecarios en casi 50 años no son suficientes para materializar el derecho de cada mexicana y mexicano a una vivienda adecuada. No son suficientes en un país donde prácticamente un tercio de las viviendas presentan algún tipo de rezago y donde muchas veces las personas más pobres no tienen acceso a un crédito por la rigidez de nuestros productos y las reglas de otorgamiento.’



Agregó que la reforma también dotará a los trabajadores de más y mejor información para que escojan la casa que más les guste y les convenga en cuanto a ubicación, materiales adecuados al clima de su región, así como servicios y espacios públicos para sus familias.



Por su parte, José Medina Mora Icaza, representante del Sector Empresarial, expuso que la misión del Instituto es otorgar créditos que sean financieramente sustentables, para garantizar créditos suficientes y accesibles para los 20 millones de trabajadores y otorgar importantes rendimientos a los saldos de las más de 66 millones de Subcuentas de Vivienda que administra.



Asimismo, señaló que las afectaciones económicas que dejó la emergencia sanitaria, la reforma a la Ley no sólo permitirá ofrecer nuevas opciones de crédito, sino generar un mayor acercamiento con los trabajadores que enfrentan problemas de pago.



’Nuestra motivación se debe centrar en que con el mismo ahínco con el que se trabaja para atender a más trabajadores, a través de nuevas alternativas crediticias, como lo permitirá la reciente modificación a nuestra ley, debemos acercarnos a los trabajadores y ofrecerles el mayor número de opciones para regularizarse’.



El Infonavit tendrá 120 días a partir de que se promulgue la reforma para traducirla en normas y productos financieros que materialicen la visión de un Infonavit que pone primero a los trabajadores sin intermediarios, con total autonomía, libertad y flexibilidad en el ejercicio de sus derechos y sus recursos….



([email protected])