El INE, Completo, Único Guardián y Árbitro

Definido el complejo problema político para la designación de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, da comienzo, administrativamente, la preparación de toda la estructura para las elecciones del domingo 6 de junio de 2021, anticipadamente calificadas de históricas por el número de candidatos que van por 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales y renovaciones de 15 Legislaturas Estatales y de Presidencias Municipales.

Estas elecciones, también llamadas intermedias, de mitad sexenio, antes se decía que eran señal de cómo resultarían las siguientes, las presidenciales. Considero que en esta ocasión, no puede hacerse un pronóstico, en virtud de que desconocemos la reacción de los electores que en 2018 se volcaron en favor de los candidatos de un partido político que por primera vez participaba en comicios, Morena.

Es cierto que la ciudadanía estaba decepcionada, harta de las administraciones anteriores y decidió desplazar a los ’tres grandes’. El PAN los primeros doce años de este siglo tuvo la oportunidad de hacer sentir lo que era ’un gobierno de alternancia’, pero Vicente Fox y Felipe Calderón cayeron en la corrupción, propiciaron la impunidad, comenzó una guerra sin estrategia contra los narcotraficantes, se consolidó la delincuencia organizada y vía libre para la delincuencia ’no organizada’. Surgió la violencia. El regreso del PRI resultó fatal, empeoró la situación.

Así las cosas, surgieron dos temas relacionados con las próximas elecciones federales, estatales y municipales. No imposible, sí difícil que las dirigencias del PRI, del PAN y del PRD recuperen algo del posicionamiento perdido o conservar lo que tienen. Habrá nuevos partidos políticos, más ’los chiquitos’ ya conocidos y que son los negocios familiares de Alberto Anaya (PT) y del sobrino del ’Dr. Símil’ (PVEM) junto con los ’aliados ideológicos’ de Morena.

El otro punto está relacionado con la reiterada declaración del Presidente de México, en el sentido de que él será guardián del proceso electoral, del resultado del mismo y que no se permitirá los fraudes, como se acostumbraba. La verdad no entiendo cuál es la preocupación o el miedo del tabasqueño, máxime que ya anda en precampaña electoral los fines de semana.

EL CUARTETO EQUILIBRADO

Bueno, el jueves pasado, a las 19:37 horas, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, anunció que 399 legisladores aprobaron los nombramientos de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Dos mujeres y dos hombres. Durarán en el cargo hasta 2029. Cinco diputados votaron en contra, posiblemente uno de ellos fue el polémico José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Hubo 5 abstenciones. Es deducible que no asistieron 91 diputados.

¡Ah!, esta selección-designación de consejeros también la registran como histórica ’porque los nuevos consejeros no le deben a ningún partido político o a alguna persona, su nombramiento’. Dijeron en el Palacio de San Lázaro que ’no hubo pago de cuotas’ y por lo tanto Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humprey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona, habrán de aplicar sus personales criterios para que los califiquemos de consejeros independientes.

Las dos abogadas tienen experiencia en asuntos electorales. Carla Astrid es del equipo de Santiago Nieto Castillo, que trae en jaque a todos los defraudadores del fisco y en el sexenio pasado era fiscal para atender Delitos Electorales. Uuc-kib es un yucateco siempre militante de la izquierda y al comenzar el siglo fue diputado federal por el PRD. Faz Mora después de rendir protesta dijo que es urgente reformar la Ley Electoral; ojalá que no quede sólo en propósito y esas modificaciones incluyan la reducción del número de legisladores, pues sobran 200 diputados y 64 senadores.

CAMBIO DE GOBERNADORES

La actividad entre los aspirantes a gobernador todavía no es muy significativa. Por supuesto que habrá que ver cómo se desarrollan los hechos. A partir del año 2000, cuando llega el primero de los dos gobiernos de la alternancia, ya no hubo injerencia directa del Jefe del Ejecutivo Federal para nominar a los candidatos a gobernador. En los años del PRI había que esperar la aprobación del ’priista número uno’. En el sexenio del mexiquense se impusieron los grupos locales.

Los militantes de Morena sí deberán de contar con el visto bueno del fundador de dicho partido y es probable que algunos de los actuales superdelegados presidenciales sean postulados, como fue el caso de Baja California, donde Jaime Bonilla renunció a ese cargo y a la nacionalidad estadounidense y ganó la gubernatura. En Michoacán ’la pelea’ es entre el buen amigo Cristóbal Arias y el expanista y exdirector del IMSS, Gerardo Martínez Cázares.

Por ahora el PRI tiene el mando en ocho Estados: Colima, Campeche, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. De Morena ’suenan’ los nombres de Félix Salgado Macedonio y Amílcar Sandoval para Guerrero. El hoy secretario de Seguridad, Francisco Alfonso Durazo Montaño, anhela con ocupar la silla en Sonora y Tatiana Clouthier luchará por la gubernatura de Nuevo León.

Cuatro gobiernos estatales son conducidos por PANistas: Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Querétaro, donde habrá cambio. Mientras que, por ahora, Morena solamente tiene Baja California, con un gobernador que deseaba quedarse 5 años en el poder estatal y será relevado al cumplir solo dos años. Al casi extinto PRD le tienen que inyectar mucha fuerza para retener el mando en Michoacán. Como sabemos hay un ’independiente’ que responde cuando oye que le gritan: ’¡Ese Bronco!’ y es el gobernante de los nuevoleoneses.

PREGUNTA PARA MEDITAR:

¿Cuántas de esas quince gubernaturas ganará el tabasqueño y dónde triunfarán PRI y PAN?

LA CAÍDA DE ’EL ÁNGEL’ EN EL 57

Muy cierto la vida es corta y hay que disfrutarla. También es verdad que el tiempo vuela. Imagínese Usted, estimado visitante de este diario digital, que la madrugada del domingo 28 de julio de 1957 los habitantes del entonces Distrito Federal se despertaron sumamente alarmados y asustados cuando un temblor sacudió edificios, casas y derrumbó a nuestro simbólico ’Ángel de la Independencia’.

Hubo muchos edificios dañados en la Colonia Roma. Murieron varias decenas de capitalinos. Una elefanta escapó y ’se volvió loca’ al salir del circo instalado en Buenavista, al norponiente de la Ciudad de México; hubo que sacrificarla a tiros. El Regente Ernesto P. Uruchurtu dispuso lo necesario para auxiliar a las víctimas.

P.D. Además de recordar que el 26 de julio de 1953 un grupo de estudiantes tomó por asalto el Cuartel Moncada en La Habana, Cuba, y fue el inicio del movimiento guerrillero que culminó con Fidel Castro Ruz en el poder, en esta ocasión he de comentar sobre dos ilustres mexicanos y un francés, destacados en el mundo de las letras…El 24 de julio de 1802 nació un hombre al que muchos hemos leídos dos de sus obras cumbres: ’Los Tres Mosqueteros’ y ’El Conde de Montecristo’, ¡Exacto!, se trata de Alejandro Dumas…Mientras que el 23 de julio de 1820 vio la primera luz José Joaquín Fernández de Lizardi, conocido como ’El Pensador Mexicano ’y autor de tantas obras y fundador de la Sociedad Pública de la Lectura del Distrito Federal. Institución que es antecedente de las hemerotecas y bibliotecas donde la gente podía consultar periódicos y libros…Finalmente refiero que también un 23 de julio, pero de 1898, llegó a este mundo don Daniel Cosío Villegas, ilustre intelectual que destaca desde su juventud en los primeros años del Siglo XX y que nos hereda una serie de libros, entre los que figura su narrativa sobre la Revolución Mexicana.

