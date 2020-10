El INE destruyó unidad de Morena

Una cena de caníbales; se auto devoran

• En una semana, batalla cuerpo a cuerpo

• La izquierda sin acuerdos, ni alianzas



La justicia no espera ningún premio. Se la acepta por ella misma. Y de igual manera son todas las virtudes.

Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.





El desarrollo de la encuesta para definir los liderazgos de Morena, se convirtió en un acto de antropofagia. Los grupos, las tribus y las corrientes de la izquierda y de los resabios del PRI, PAN, PRD y otros partidos, se hacen trizas, en la disputa del poder y dinero que deja un partido político que es líder en las encuestas

El más preocupado de lo que ocurre al interior de Morena, es su fundador y líder moral, Andrés Manuel López Obrador, quien ve que su obra es destruida por militantes importados de otros sitios, que incluso no creen en su proyecto de nación.

Los partidos políticos se convierten en agencias de colocaciones de personal. Ya no hay ideología que puedan perseguir fines de convivencia y desarrollo de las comunidades.

Sólo quieren amacizar un puesto público donde puedan manejar dinero y concesiones para enriquecerse en lo personal y mantener sus grupos de cómplices para borrar sus huellas delictivas.

El INE, al dar una semana para realizar la famosa encuesta, les da tiempo para devorarse, sin escrúpulos, ni treguas. Pareciera deliberado.

Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, se pelean con todo. Ambos pretenden colocar a sus alfiles para impulsar sus proyectos personales. Se vale, aunque en ello esté implícito el sacrificio de proyectos de nación de la izquierda.

Cada uno tiene simpatizantes y cada uno es el avatar de la segunda etapa de Morena. Esta guerra, provocará heridas que difícilmente sanen en el corto y mediano plazo. Esas fisuras, ni AMLO las podrá corregir. Al tiempo.

PODEROSOS CABALLEROS

DRAMA EN EL SENADO

Con justificada razón Margarita López le dijo al senador morenista José Peña Villa, que no les llega ni a los talones a quienes exigen que el Estado busque y encuentre a sus familiares desaparecidos. En medio de súplicas y ruegos de familiares desesperados por la desaparición de os suyos, los políticos de Morena, demuestran de qué están hechos. Los ven con displicencia y criminal burocratismo.

PEMEX

En la sonda de Campeche decenas de trabajadores de las plataformas Abkatún Alfa, Pool Alfa y NQ estuvieron en huelga de hambre en protesta por el pésimo servicio de alimentos que reciben. Los alimentos que les proporciona la contratista encargada del servicio son de mala calidad, el menú es precario, sin frutas y verduras, las raciones se recortaros; no cumple el standard de 400 pesos por trabajador estipulados en el contrato. Decenas de trabajadores que se han intoxicado desde el año pasado y, lo peor de todo, es que en la administración de Octavio Romero en Pemex, la calidad de los alimentos, hotelería y medicamentos, es deplorable. Alguien recibe una jugosa comisión por otorgarle el contrato a Veggies Healt y a CG Víveres.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

PROVIDENT

Con 16 años de operaciones en el país, los esfuerzos de la compañía microfinanciera Provident, que en México lidera David Parkinson, están encaminados a empoderar y generar un impacto positivo en las comunidades donde opera. En ese sentido, ha impulsado alrededor de 400 iniciativas, a través de su programa de RSC ’Juntos Cuidamos’, que tiene tres líneas de acción: Educación Financiera, Compromiso con la Comunidad y Medio Ambiente.

