El INE informó que Muñoz Ledo obtuvo el 25.34% de las preferencias, mientras que Mario Delgado logró el 25.29%.

Este sábado, Porfirio Muñoz Ledo pidió al Instituto Nacional Electoral reconocer su triunfo en la encuesta interna de Morena



Oct 10, 2020

El Instituto Nacional Electoral (INE) respondió esta tarde a los señalamientos del diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien arremetió contra el organismo por declarar empate técnico entre él y Mario Delgado.





A través de su cuenta de Twitter, el Instituto explicó que los lineamientos aprobados el 31 de agosto por el Consejo General ’contaron con el visto bueno de las y los participantes que se inscribieron en este proceso’.



’Estos lineamientos, al igual que la convocatoria aprobada el 4 de septiembre, consideraban la posibilidad de un empate por el traslape de intervalos, con lo cual se llevaría a cabo una nueva encuesta para determinar un ganador’, precisó el INE.



El Instituto indicó que los expertos conformado por las casas encuestadoras y académicos de la UNAM realizaron una explicación pública sobre la encuesta abierta para la dirigencia de Morena.







El candidato señaló que el consejero presidente del INE, Lorenzo Cordova actuó de ’mala fe’, y manifestó que ’por un sólo voto se gana’.



’Lorenzo Córdova, responsable de la democracia mexicana, afirmó que la contienda interna está empatada por .5 décimas porcentuales, debiera saber que por un sólo voto se gana. Supina ignorancia o mala fe. Se negó a reconocer mi victoria. Lo invito a que rectifique o que renuncie’, escribió en su cuenta de Twitter.



En conferencia de prensa anunció que el lunes se presentará en la sede del partido en la Ciudad de México, para tomar posesión del cargo.



’Voy a llegar a las 12 de la tarde a tomar posesión porque gané, y no me voy a echar para atrás, todos saben que nunca me he rajado’, señaló.



Ayer, la Comisión de Partidos y Prerrogativas Políticas del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los legisladores Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo empataron en la encuesta para renovar la dirigencia de Morena.



El INE informó que Muñoz Ledo obtuvo el 25.34% de las preferencias, mientras que Mario Delgado logró el 25.29%.