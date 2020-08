El instructor recomienda actividad física para personas con discapacidad intelectual

Señala que la práctica deportiva ha llevado a los pequeños a competencias nacionales, mundiales y algunos hasta han participado en Juegos Paralímpicos.



Zinacantepec, Estado de México, 24 de agosto de 2020. La práctica deportiva para las personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down y autismo influye positivamente en su desarrollo integral, aseguró Óscar Valadez Cázares, Presidente de la Asociación de Deportistas Especiales del Estado de México.



En ese sentido, invitó a padres de familia para que se acerquen a esta Asociación, a través de la Subdirección de Deporte Adaptado de la Secretaría de Cultura y Deporte, para integrarse a un Club Deportivo en municipios como Toluca, Zinacantepec, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Atizapán, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Ecatepec y Coacalco, entre otros.



En ellos se ofrece instrucción para practicar algunas disciplinas como atletismo, natación, futbol, tenis de mesa, gimnasia, danza deportiva y basquetbol, de acuerdo al interés y la capacidad de cada persona.



El Presidente de la Asociación reconoció que no en todos los municipios hay clubes deportivos y aseguró que se pueden desarrollar los esfuerzos necesarios para que a través de las autoridades correspondientes se consiga un espacio, y ellos proporcionar el entrenador, para formar un grupo que los represente con cinco o seis niños.



Refirió que un pequeño que nunca ha hecho una actividad, cuando comienza a hacer ejercicio va a mostrarse diferente en coordinación, movimientos, ’seguridad a la hora de hablar, les ayuda mucho, es una terapia fabulosa para ellos’, reiteró Valadez Cázares acerca de la importancia de la práctica deportiva para las personas con discapacidad intelectual.



’Hemos tenido el caso de niños que llegan sin saber caminar y luego de llevar un proceso de forma ordenada pueden correr hasta 400 metros, sus padres no lo pueden creer, yo recomendaría que todos los niños que tiene una discapacidad intelectual practiquen alguna actividad, eso los va a ayudar’, agregó.



Finalmente, señaló que los niños pueden iniciar la práctica desde los seis años de edad y cuando ellos ven que tienen algún talento los van encaminado para la competencia, primero nacional, y se ha dado casos en los que mexiquenses han representado a México en Juegos Paralímpicos y campeonatos mundiales.