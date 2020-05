El INVEAMEX verifica más de mil 500 unidades económicas en abril

Cierran en operativos 664 negocios de actividades no esenciales durante la contingencia por COVID-19.



Toluca, Estado de México, 4 de mayo de 2020. El Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex) coordinó mil 552 operativos durante abril, con el fin de garantizar que las y los comerciantes del Estado de México acaten los acuerdos emitidos por la emergencia sanitaria por COVID-19.



Los operativos se han llevado a cabo en 82 municipios, principalmente del Valle de México, donde se ha ubicado el mayor número de contagios de coronavirus, y en el Valle de Toluca.



’Hemos estado mucho en lo que son mercados, tianguis, centrales de abasto, con el objeto de evitar que haya aglomeraciones, que haya demasiada gente, que esté la gente necesaria, no familias, no son paseos, no gente adulta’, explicó el Director del Inveamex, Luis Miguel Sánchez.



Los operativos se realizan en coordinación con autoridades competentes como la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), de la Secretaría de Salud, la Coordinación General de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional.



Durante las verificaciones realizadas en abril se detectaron, en total, 664 negocios de giros no esenciales operando, los cuales recibieron observaciones de cierre por parte de las dependencias involucradas en los operativos.



Según el acuerdo publicado por la Secretaría de Salud en la Gaceta del Gobierno del 22 de abril de 2020, pueden seguir operando los negocios que realicen actividades consideradas como esenciales para la atención de necesidades básicas de las personas, el resto deberán suspender de manera inmediata sus servicios temporalmente.



Para conocer la lista de dichas actividades, los interesados pueden consultar la página http://legislacion.edomex.gob.mx/ve_periodico_oficial.