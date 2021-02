El iPhone 13 podría contar con una esperada tecnología que Android ya tiene desde 2009

El próximo iPhone 13, cuyo lanzamiento al mercado está programado para el próximo septiembre, podría contar con la función ’Always on Display’ (cuando la pantalla siempre está encendida), según reveló el bloguero Max Weinbach en el canal de YouTube ’EverythingApplePro’.



Este modo se basa en el uso de pantallas OLED con tecnología de óxido policristalino de baja temperatura (LPTO, por sus siglas en inglés) que hace posible la frecuencia de actualización 120Hz. La función permite que una parte de la pantalla siempre esté encendida con un consumo mínimo de energía sin la necesidad de iluminar todos los píxeles.



Así, los usuarios pueden ver constantemente en pantalla la fecha, el reloj o el estado de la batería, aunque el dispositivo esté bloqueado. Además, Weinbach sostiene que los futuros iPhone mostrarán las notificaciones en el modo de bloqueo. Sin embargo, el ’youtuber’ advirtió que estas tendrían una personalización mínima.



Pese a las especulaciones en torno a la introducción de AoD, esta no es una función de última generación, sino que fue lanzada por Nokia en 2009. Desde entonces, la tecnología se aplicó ampliamente en teléfonos del sistema Android.



Aparte de ’Always on Display’, los futuros modelos estarán dotados con un modo para captar imágenes del firmamento, entre otras novedades. Una vez apuntado al cielo, el teléfono cambiaría de modo y se adaptaría para detectar diferentes cuerpos celestes (por ejemplo, la Luna y las estrellas).



Además, Apple planea reintroducir un escáner de huella dactilar en la pantalla para que los usuarios puedan desbloquear al teléfono si no se puede hacer de forma biométrica (Face ID), como sucede al llevar puesta la mascarilla, indica el portal MacRumors.