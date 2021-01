El ISEM privilegia protección, prevención, diagnóstico y atención medica de su plantilla laboral

Toluca, Estado de México, 7 de enero de 2021. El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) informa que los hospitales generales de Ecatepec ’Dr. José María Rodríguez’ y ’Las Américas’ privilegian siempre la protección, prevención, diagnóstico y atención médica por COVID-19 a su plantilla laboral y precisa que hay disponibilidad de camas para ello.



Es importante resaltar que el personal médico que solicita diagnóstico cuenta con dicho servicio, además de que siempre se respetan las incapacidades de trabajo y se expiden dictámenes de vulnerabilidad de acuerdo con los criterios publicados en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, con fecha del 3 de agosto de 2020.



En relación al lamentable fallecimiento de un médico interno de pregrado, adscrito al Hospital General ’Dr. José María Rodríguez’, se informa que no laboraba en área COVID-19. Sus funciones no estaban dentro de los protocolos a pacientes contagiados por el virus SARS-CoV-2, pues los alumnos tienen restricción en maniobras de reanimación cardiopulmonar y no están expuestos a aerosoles de pacientes.



El 15 de diciembre, el médico recibió un diagnóstico que incluyó placa de tórax, saturación por pulsioximetría, exploración física, sin detección de COVID-19 al momento. Sin embargo, se realizó prueba PCR, que resultó negativa.



Posteriormente, el 4 de enero de 2021 fue llevado a dicho nosocomio, bajo condiciones de deterioro avanzado, saturando cerca de 60 por ciento; se le realizaron maniobras de reanimación en sala de choque y falleció a las 17:40 horas, informando debidamente a sus familiares.



Se detalla que las guardias para médicos internos de pregrado no tienen duración mayor a 24 horas y están considerados en la primera fase de vacunación contra COVID-19.



Con respecto al Hospital General ’Las Américas’, el personal cuenta con insumos y equipos necesarios para llevar su trabajo; actualmente dispone de 78 camas, de las cuales, 58 destinadas a COVID-19 y, de éstas, 52 se encuentran ocupadas.