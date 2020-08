El ISEM promueve de manera virtual orientación sobre sexualidad responsable a jóvenes

Busca prevenir embarazos no deseados, uso de métodos anticonceptivos y transmisión de ITS.



Toluca, Estado de México, 14 de agosto de 2020. Como parte de la estrategia permanente ’Servicios amigables’, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), imparte consejería en anticoncepción, prevención del embarazo no deseado, salud mental, prevención de la violencia e infecciones de transmisión sexual a la población joven de la entidad.



Es a través de 221 servicios, que operan en igual número de centros de salud, que se lleva a cabo en esta importante labor, la cual busca prevenir que mujeres se conviertan en madres a edades tempranas, con las consecuencias físicas, familiares, sociales y legales que implica, como deserción escolar y depresión.



Asimismo, se informa que esta tarea se efectúa de manera virtual, derivado de la contingencia por COVID-19, pero con el objetivo primordial de que este sector de la población pueda tomar decisiones informadas y ejerzan una sexualidad responsable y ello les permita cumplir sus metas académicas, personales y laborales.



De acuerdo a los lineamientos establecidos por el titular de la Secretaría de Salud de la entidad, Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, de promover estilos de vida saludable, la consejería toma especial relevancia y sitúa al ISEM a la vanguardia por la atención que otorga a los jóvenes mexiquenses, quienes forman una parte importante de la población.



Precisó que personal capacitado es el que brinda este servicio a fin de dar un trato digno, empático, cordial, respetuoso y equitativo; además de que en caso de requerir atención personalizada, los interesados pueden acudir a los centros de salud, adoptando todas las medidas de seguridad como uso de cubrebocas, desinfección de manos con gel antibacterial y respetar la sana distancia.