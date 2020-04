El ISSEMyM asegura pago de pensiones con la entrega de más de 8 mil 500 tarjetas de débito

Podrán obtener cheque y tarjeta para cobro sucesivo en unidades de atención al derechohabiente, aquellos que no pudieron asistir durante la jornada de pago escalonado.



Toluca, Estado de México, 3 de abril de 2020. En tan sólo una semana, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) entregó cerca de 8 mil 500 tarjetas de débito a pensionados y pensionistas para sustituir los cobros por cheque.



A partir de la entrada en vigor del protocolo nacional de contención COVID-19, el ISSEMyM implementó acciones orientadas a salvaguardar la seguridad de los mayores de 60 años, por lo que, para comodidad y facilidad de la población pensionada, gestionó la entrega de tarjetas bancarias para realizar, a través de este mecanismo, el depósito quincenal de sus pensiones.



En total, en todo el Estado de México se completó la bancarización de 8 mil 500 personas quienes podrán acceder a su pensión de manera más segura, como ya lo hacen más de 58 mil pensionados y pensionistas.



De esta forma, unos 67 mil pensionados, que representa el 98.5 por ciento del total de jubilados, podrán disponer del efectivo a cualquier hora del día, en el cajero de su conveniencia y con las medidas de distanciamiento social necesarias para cuidar de su salud.



De acuerdo con las autoridades del Instituto, quienes no hayan podido asistir por su cheque y tarjeta, podrán hacerlo en las instalaciones de la Unidades de Atención al Derechohabiente ubicadas Toluca, Ecatepec y Naucalpan, y en las Oficinas de Atlacomulco, Valle de Bravo, Tejupilco, Ixtapan de la Sal, Nezahualcóyotl, Amecameca, Zumpango y Texcoco, según corresponda, a partir del lunes 6 de abril en un horario de 9:00 a 17:00 horas, con excepción de jueves y viernes santo.



Los 700 cheques no recogidos serán resguardados por la institución durante 30 días, ya que a partir de la siguiente quincena los pagos serán depositados exclusivamente en las tarjetas bancarias.



Cabe señalar que a partir de la primera quincena de abril las pagadurías que atendían a los pensionados en diversos puntos del Estado de México dejarán de funcionar definitivamente y todo lo relacionado con pagos y trámites se llevarán a cabo únicamente en las Unidades y Oficinas de Atención al Derechohabiente.