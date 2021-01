El ISSEMyM destaca que se pueden salvar hasta tres vidas con una donación voluntaria de sangre

Señalan que ser donador de sangre es garantía de gozar de buena salud.



Toluca, Estado de México, 25 de enero de 2021. Una sola donación voluntaria de 450 mililitros de sangre puede representar la vida o la muerte de al menos tres personas que requieran de una transfusión, por ello, en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) existe una campaña permanente de donación altruista.



Bajo la premisa de que todos podemos ayudar a salvar una vida y mejorar las condiciones de salud de una persona, se lleva a cabo esta campaña que permite tener el vital fluido en las unidades médicas, pues puede representar la esperanza de vida de una persona.



Claudia Gabriela Márquez Ochoa, Jefa del Banco de Sangre del Centro Médico Toluca del ISSEMyM, aseguró que pueden ser donantes personas hipertensas o quienes padecen diabetes, siempre y cuando se mantengan controlados y no usen insulina.



Contrario a lo que se piensa comúnmente, personas que tengan tatuajes en su cuerpo, pearcings o que utilicen acupuntura, también pueden ser candidatos a la donación, después de un año de haberse realizado el último procedimiento.



La experta precisó que los pacientes oncológicos, tanto adultos como pediátricos, son los que ocupan más trasfusiones de sangre y algunos de sus componentes, como plaquetas, ya que la radioterapia daña algunas células y es necesario restituirlas para que no sufran sangrados o que tengan una complicación mayor.



Esta labor altruista de donar es un acto humanitario para enfermos en estados críticos, como quienes sufren accidentes automovilísticos que presentan heridas internas, lo que compromete su salud, por lo que es vital el acceso oportuno a sangre segura y de calidad.



’A todos los donadores se les realiza una exploración y entrevista médica, así como una biometría hemática para valorar su sangre y determinar si es adecuada para donar’, expresó Márquez Ochoa.



Cabe señalar que los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año, con un periodo de espera superior a dos meses entre donaciones y las mujeres sólo tres veces anualmente.



El ISSEMyM cuenta con tres bancos de sangre, a los cuales pueden acudir los donadores altruistas. Están ubicados en el Centro Médico Toluca, en el Hospital Materno Infantil y en el Centro Médico Ecatepec.



El procedimiento es seguro y confiable ya que el material con el que se realiza cada procedimiento es nuevo y desechable. El donador no sólo recibe la satisfacción de ayudar a salvar vidas, sino que puede estar seguro de que goza de un buen estado de salud.