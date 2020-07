El ISSEyM garantiza durante pandemia atención oportuna y de calidad a sus derecho-habientes

Informa que cerca de 2 mil derechohabientes han dado positivo a COVID-19.

• Resalta la adquisición de insumos para proteger al personal de salud, además de que 488 médicos y enfermeras fueron contratados para reforzar la atención.

• Subraya que se instauraron diversas medidas para proteger la salud de los adultos mayores afiliados al organismo.

• Reconoce el esfuerzo del personal médico, que ha hecho grandes sacrificios para combatir a esta enfermedad.



Toluca, Estado de México, 12 de julio de 2020. El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) siempre ha garantizado una atención oportuna, profesional y de calidez a sus pacientes, y desde antes de que el COVID-19 se propagara implementó acciones para proteger a la población vulnerable, a su personal, derechohabientes, trabajadores de gobierno y familiares.



’Fue titánico el trabajo que se hizo en el instituto. Nos adelantamos un poco al tema de compras de todo el equipo de bioseguridad que necesitaban nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestro personal administrativo y teníamos desde el inicio del año, desde antes que empezara la fase uno, contratos de compra de estos insumos porque sabíamos que los íbamos a ocupar, sabíamos que este tema iba a llegar a México, tarde o temprano iba a llegar a México y eso lo previmos’, puntualizó la Directora General del ISSEMyM, Bertha Alicia Casado Medina.



Recalcó que el ISSEMyM determinó reforzar el personal en las áreas COVID, así como destinar 131 consultorios exclusivos para casos probables de coronavirus, además de que 488 médicos y enfermeras fueron contratados en este periodo.



Cuenta también con dos hospitales COVID-19: el Centro Médico Toluca y el Hospital Regional Tlalnepantla y 11 unidades móviles, donde se toman signos vitales, temperatura y se realizan protocolos de clasificación de complicaciones respiratorias para canalizar los casos.



En entrevista, Casado Medina dio a conocer que aproximadamente 2 mil derechohabientes de este organismo han resultado positivos a COVID-19, además de que el organismo ha brindado atención a cerca de 9 mil personas por enfermedades respiratorias, de las cuales, 4 mil aplicaron la prueba de detección.



’Tenemos aproximadamente un millón de derechohabientes y hemos atendido a 9 mil personas por enfermedades respiratorias, de las cuales, 6 mil han sido señaladas como sospechosas por nuestros médicos; de esas 6 mil personas, 4 mil aproximadamente ha sido necesaria la toma de muestra y a la fecha, 2 mil personas han salido contagiadas con COVID. Son casi 2 mil derechohabientes los que tenemos contagiados de COVID y obviamente no todos son servidores públicos’, especificó.



Para apoyar a los 10 mil pensionados y pensionistas se implementó la bancarización con la finalidad de que no salgan de casa por sus cheques y cobren su pensión vía nómina, además de suspender el trámite de registro de supervivencia presencial, desde el 18 de marzo, con el propósito de que 69 mil personas no tengan que desplazarse a oficinas o unidades de atención.



Casado Medina subrayó que también se instauró la política de receta resurtible para adultos mayores con enfermedades crónicas, a fin de que puedan conseguir su medicina con la misma receta sin tener que exponerse a más riesgos de contagio.



Respecto a los servicios médicos, afirmó que éstos continúan en casos de urgencia, tratamientos prioritarios y se mantiene especial énfasis en personas con síntomas respiratorios.



En tanto que los requisitos y procedimientos para la expedición de certificados de incapacidad por maternidad siguen bajo los criterios habituales, mientras que los hospitales con servicio de ginecología, cuentan con estrictas medidas de seguridad.



De acuerdo con mediciones del ISSEMyM, la etapa más crítica de la pandemia en el instituto se registró entre el 25 de mayo y el 25 de junio, periodo en el que se hicieron grandes esfuerzos para brindar atención a todo aquel que la necesitara, y se buscaron alternativas para dotar del equipo necesario a los enfermos, como ventiladores, a la par de capacitar al personal médico con la Guía de Práctica Clínica COVID, así como evitar que la infraestructura hospitalaria se desbordara.



’Que pudiéramos atender a toda la población sin que nos faltara absolutamente nada, ni medicamento ni ventiladores, porque esta enfermedad desafortunadamente nos ha hecho que se requiera un número alto de ventiladores. Fueron días difíciles, pero nunca nos hemos visto rebasados, afortunadamente todo este tiempo ha estado muy bien marcada la estrategia para que la infraestructura no sea rebasada’, acentuó la Directora del organismo.



Enfatizó que la estrategia que sigue el instituto está basada en los lineamientos e indicaciones del Comité Estatal de Seguridad en Salud, organismo que encabeza el Gobernador Alfredo Del Mazo e integrado por titulares de diversas dependencias de la administración mexiquense.



De acuerdo con modelos matemáticos utilizados por esta institución, la cantidad de contagios y personas hospitalizadas ha disminuido en las últimas semanas en las áreas médicas del ISSEMyM, y la Directora Bertha Alicia Casado confía en que la tendencia continúe a la baja, sin embargo, recomendó continuar con las medidas de prevención correspondientes para evitar una mayor propagación.



’Se ve claramente una tendencia a la baja, estos modelos se trabajan todos los días, se ven todos los días y con diferentes metodologías matemáticas se han estimado, y ahorita los dos que tenemos en el instituto nos marcan una clara tendencia a la baja’, informó.



Para la titular del instituto, el gran esfuerzo y la entrega del personal médico es determinante para que la sociedad mexiquense salga avante de esta contingencia, y reconoció el profesionalismo de médicos, enfermeras, conductores de ambulancias, camilleros y demás personal, porque sin su trabajo no sería posible vencer a esta enfermedad.



Según las estadísticas recabadas por el instituto en este periodo, existen factores que implican grandes riesgos para la salud tanto de los afiliados al organismo como a gran parte de la población del país, y los principales son la hipertensión, la obesidad y la diabetes, que han representado dificultades, muchas veces insalvables, para tener una recuperación exitosa a esta enfermedad.