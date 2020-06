El ISSSTE beneficia a 106 familias con crédito

Muere más personal en México que en China

+Funcionarios ahuyentan inversiones en minería



Al día de hoy, se han beneficiado 106 mil 666 familias mexicanas con los sorteos de Préstamos Personales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los cuales contribuyen a la reactivación económica, fomentan el consumo local y contribuyen a ampliar el ingreso familiar, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.

En conferencia de prensa, el titular del ISSSTE explicó que en la tercera edición del Sorteo Nacional, se añadieron 10 mil créditos más, equivalentes a 500 millones de pesos adicionales, es decir, se entregaron 42 mil 222 préstamos personales por un monto de dos mil 300 millones de pesos.

"Fueron distribuidos en 25 mil créditos verdes, que son los ordinarios, 17 mil especiales que son los conocidos como rojos y 222 conmemorativos, así como también participaron en este sorteo 189 mil 394 trabajadores o jubilados y pensionados", detalló.

Ramírez Pineda dijo que los ganadores de los tres sorteos el 57 por ciento son mujeres y 43 por ciento son hombres; el 23 por ciento han solicitado por primera vez un crédito del ISSSTE; aproximadamente el 17 por ciento son mayores de 60 años; el 34 por ciento son trabajadores adscritos a la Secretaría de la Educación Pública, y el 18 por ciento pertenecen al sector salud.

Es importante mencionar que "el ISSSTE presta una tasa de interés del 10.4 por ciento promedio, la banca comercial presta para créditos de nómina 26.9 por ciento, y para créditos personales presta a una tasa del 36.8 por ciento; la comisión que cobra el ISSSTE es del 1 por ciento y la comisión que cobra la banca comercial es de 2.5 por ciento", destacó el funcionario.

Confío que la banca comercial también haga el esfuerzo de bajar comisiones y tasas de interés en beneficio de las y los mexicanos.

Ramírez Pineda señaló que quienes quieran participar en el próximo Sorteo Nacional de Préstamos Personales, se podrán registrar desde el 16 hasta el 30 de junio en https://sipenet.issste.gob.mx, y los resultados se darán a conocer el próximo 1 de julio.

Señaló que quienes ya han ganado un crédito, tienen dos meses para cobrar su cheque y para continuar con la Sana Distancia, deberán acudir de acuerdo a la letra inicial de su apellido: Lunes: A, B y C; Martes: D, E, F, G, H; Miércoles: I, J, K, L, M; Jueves: N, Ñ, O, P, Q, R y, Viernes: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

EN MEXICO EL PERSONAL DE SALUD MUERE SEIS VECES MAS QUE EN CHINA POR EL COVID-19

En México la tasa de contagio por el virus Sars-Cov-2 entre el personal de salud es seis veces mayor que en China y el doble que en Italia; y nuestro personal de salud se muere cinco veces más por Covid-19 que en Estados Unidos. En CDMX, esto ocurre en mayor proporción en los hospitales y clínicas del IMSS y de la Sosa, lo cual no se publica a nivel nacional.

En cinco meses de pandemia, el Sars-Cov-2 ha cobrado más de 20 mil vidas sólo en México, de los cuáles se estima que cerca de 500 eran trabajadores de la salud, según cifras oficiales. Pero el gobierno no transparenta rutinariamente las cifras de cuántos son y en qué hospitales se contagian y mueren médicos y enfermeras por Covid-19, a pesar de contar con sistemas de información epidemiológica.

El personal de atención a la salud en todo el mundo enfrenta al menos dos problemas comunes: atender a los pacientes enfermos de Covid-19 sin conocer al virus y con recursos escasos, y no enfermarse en el proceso. Pero dependiendo de la respuesta que cada gobierno, se salvan más o menos vidas… empezando por las de médicos, enfermeras, laboratoristas, dentistas, y personal de limpieza, entre otros empleos de atención a la salud.

Si bien durante los primeros meses de la pandemia China enfrentó la mayor tasa de contagio entre el personal de atención a la salud, para finales de febrero los registros periodísticos indican que sólo 4% del personal sanitario en China se estaba contagiando. Incluso si se duda de las cifras oficiales en China, el caso de Italia es ilustrativo: solo 9% del personal de salud enfermo de COVID-19 durante los meses más álgidos de la pandemia.

En México, la tasa de contagio de personal de salud es seis veces mayor que en China y más del doble que en Italia. En los primeros días de mayo, la tasa de contagio entre médicos y enfermeras será de 23%; 40 días después esta tasa de contagio se mantiene en 21% respecto a todos los contagios confirmados, según lo reportaron funcionarios de salud el 16 de junio.

Pero la tragedia no termina ahí: la proporción de personal médico y enfermería que muere en México por Covid-19 es cinco veces mayor que en Estados Unidos. Mientras que en EUA hay más de 600 muertos entre personal de salud de un total de 115 mil fallecidos por Covid, en México hay 463 defunciones (16 junio 2020) de personal sanitario de un total (oficial) de 18 mil fallecimientos.

Una parte de los contagios y muertes por Covid entre el personal sanitario se debe a la exposición a una gran carga viral durante periodos largos. Otra parte se debe a la falta de insumos de protección, como son los cubrebocas N95 (La autoridad sanitaria solo entregó un tercio de los necesarios). Pero en gran medida estos contagios y decesos son producto de una deficiente capacitación e insuficiente entrenamiento para que el personal de salubridad sepa cómo cuidarse y prevenir el contagio……

ACCIONES DE FUNCIONARIOS FEDERALES AHUYENTA INVERSIONES

Las declaraciones del titular de la Semarnat, Víctor Toledo Manzur, de que el gobierno federal nacionalizará los yacimientos de litio del país, ahuyentan las inversiones, generan desconfianza y desánimo. Las autoridades pueden iniciar la explotación de este metal, sin que esto implique frenar a los capitales privados en la minería que, de por sí, ya está sobre regulada, señalo Javier Villarreal Gámez, subsecretario del Trabajo del Comité Nacional de la CTM.

En una publicación de NTRZacatecas afirmó que son exagerados y excesivos los señalamientos del funcionario de que la minería provoca la devastación de América Latina, incluido México, porque ese sector no puede ser víctima de fanatismos ideológicos que la frenen y con ello dificulten el desarrollo nacional.

Señaló esto respecto a los recientes pronunciamientos de Toledo Manzur en el webinar Post Covid, Post Neoliberalismo. La Pandemia y el Futuro de América Latina, organizado por la UNAM, en el cual sostuvo que la minería devasta toda la región, de México hasta Argentina, y también sostuvo que el gobierno federal debe nacionalizar los recursos de litio y no dejar que entren las compañías chinas e inglesas.

El también secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero-Metalúrgica de la CTM expuso que las declaraciones de Toledo respecto al litio ahuyentan a inversión privada, porque habla de nacionalización, que significa una especie de estatización, pero sin aclarar cómo se explotará ese recurso.

El líder de la Federación de Trabajadores en el Estado de Sonora de la CTM, entidad en donde se ubican los principales yacimientos de litio del país, destacó que debe permitirse la explotación responsable y sustentable del metal, de acuerdo a las leyes vigentes, porque existen algunos proyectos ya autorizados, aunque con inversión insuficiente y las expresiones del funcionario pueden alejarla.

’La posición de un funcionario de alto nivel del gobierno federal debe apegarse a la ley y, si no lo hace, es preferible que se dedique a otras actividades y se aleje del desempeño de la administración pública, porque esto le va a generar más daño al país, que beneficio’, aseguró.

’Es inaceptable una posición de esa naturaleza. Esos juicios de valor deben tener un espacio en la academia o en la literatura, pero no en el ejercicio de una responsabilidad tan delicada, como es la autorización de Manifestaciones de Impacto Ambiental y todo lo que tiene que ver con la industria minera’, añadió.

Hizo un llamado al gobierno federal, en especial a la Semarnat, para que haya mayor seriedad en el tratamiento otorgado a la minería, porque la ley obliga a los empresarios del sector a cumplir con la sustentabilidad, el cuidado a la salud y al medio ambiente, pero también obliga a los funcionarios a ser respetuosos de un sector tan importante para el desarrollo social….

