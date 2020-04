El Lado Bueno del Enclaustramiento y La Convivencia Familiar

Una vez más la solidaridad de la ciudadanía se adelanta al gobierno y por ello tenemos, hasta ahora, cifras relativamente bajas a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Desde antes de que se emitiera la frase #Quédese en Casa, muchas familias habían determinado el encierro casero, acatando las indicaciones sanitarias para evitar el contagio. Recordemos que el hombre que manda en Palacio Nacional invitó a las personas para fueran a comer a los restaurantes, que salieran del hogar y que él les diría cuando ya no lo harían.

El número de pacientes que son atendidos del coronavirus en los hospitales, así como el de los decesos, son inferiores a los que se registran en Estados Unidos de América, donde también en un principio del presidente Donald Trump le restó importancia. Tampoco no nos ha abatido la pandemia como en España e Italia, ni casos como los reportados de Ecuador, donde la insuficiencia de asistencia médica y de espacio para inhumar a las víctima, son estrujantes.

Pero, veamos con serenidad, con calma y con resignación el permanecer entre las paredes de nuestra casa o del departamento. Ha permitido una estrecha convivencia entre padres e hijos. La creatividad afloró en la organización de pasatiempos, de juegos de mesa, de leer los libros que compramos y dejamos guardados. También nos hemos dado a la tarea de escombrar el cuarto de los cachivaches, de revisar el closet para deshacernos de las prendas que no hemos vuelto a usar, porque pasaron de moda o ya no son de la talla, ya engordamos o enflacamos.

REENCONTRARNOS ASIMISMO

Por la vía del Internet recibí un mensaje muy ilustrativo de lo qué podemos hacer durante el tiempo que sea peligroso salir de la casa. La abogada y estimada compañera de estudios Rosa María Rodríguez y Villegas apuntó en pocas líneas haber encontrado el lado bueno, lo positivo, de este encierro y escribió:

’Es oportunidad de reencuentro consigo misma., haciendo cosas que no habíamos hechos por falta de tiempo o no pudimos darnos ese tiempo para hacerlo, como es organizar los álbumes de fotografías escolares, de la familia, reviviendo esos momentos, haciendo memoria de la familia y elaborar el árbol genealógico.

Continuó Rosita: ’También hemos tenido tiempo para arreglar los documentos personales, guardar bien las escrituras de la casa, así como aligerando el closet. Y cocinar los platillos que nos gustan, hacer pastelitos, hornear galletitas. Y meditar sobre dos aspectos: ¿Qué he hecho de mi vida y qué me queda por hacer?

EXCÉNTRICO CONFINAMIENTO

¿Qué creen? Buscando más sobre el tema, encierro en casita, me encontré unos datos no curiosos sino que nos muestran como un rey, en pleno Siglo XXI, se da un lujo que raya en el excentricismo y que al personaje en cuestión, no le importa lo que digan los casi 70 millones de habitantes de Tailandia.

Resulta que el rey de Tailandia, Vakiralongkorn, más conocido como Rama X, una vez que el coronavirus llegó a esas tierras, decidió decretar el confinamiento para él y unas cien personas más. Sí, abordó su avión y fue directo a los Alpes Bávaros, a un precioso lugar que se conoce como Garmisch-Partenkirchen, al sur de Munich. Alquiló el más lujoso hotel (Grand Hotel Sonnanebichl) donde está actualmente con 20 concubinas, un ayudante, servicio de guardia personal, meseros tailandeses y el séquito de criados. Se supo que lo acompañaban 119 súbditos, pero los regresó a su país.

Este monarca de 67 años de edad hace poco contrajo matrimonio con quien ahora es la reina y se llama Suthida, quien era azafata y formaba parte del cuerpo de seguridad del rey. Pero no se sabe si ella también está en el confinamiento del territorio alemán.

ACTIVEMOS NUESTRAS NEURONAS

La semana pasada concluí en este espacio con tres preguntas y solamente recibí una respuesta, la del cronista Jaime Orozco Barbosa. Cierto que el primer presidente, en el mundo, que viajó en avión fue el coahuilense Francisco Ignacio Madero. En cuanto a los 13 emperadores aztecas, me corrigió, fueron 11 reyes mexicas. Y en relación a los nombres de los 10 generales que gobernaron México en el siglo pasado, sí le falló.

Esos generales fueron Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, Roque Victoriano González Garza, Eulalio Gutiérrez Ortiz, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas del Río y Manuel Ávila Camacho. Mi estimado Jaime incluyó en su lista a don Venustiano Carranza, pero no fue militar; no citó a don Pascual ni al sonorense Abelardo.

Bueno, para este fin de semana juguemos unos minutos. Que entren en acción nuestras neuronas.

¿Cuáles son las nuevas 7 maravillas del mundo?

¿Qué Presidente de México duró 45 minutos como tal?

En las siguientes líneas aparecen las letras en desorden que corresponden a los nombres de países y ciudades. Póngalas Usted en orden: necrófila, alegría, tangerina, noguera, acuerdo, cobrado, integrarla, latencia, arcaico y panel.

Chascarrillos que me envío Marina Celis:

Dígame Vero, ¿a qué se refiere esta fórmula química H2O+Co+Co?....Bueno, tampoco soy tan bruta, ¿no?, pues eso es agua de coco.

Maruja, ¿Viste El Señor de los Anillos?...Sí, pero no le compré ninguno.

Gloria comentó: me dijo el doctor que me tomara tres muestras de orina, pero nada más me tomé dos, sabe horrible!!!

Marijosé, ¿sabes quién fue Juana de Arco?...Pues una drogadicta. ¿De dónde sacaste eso?...En un libro dice que murió por heroína.

Señorita Justa, ¿qué opina del papanicolau?...Sinceramente me caía mejor el Papa Juan Pablo Segundo.

P.D. Bueno, después de revisar la agenda de los primeros días de Abril, encontrando que el día 4 de 2003 se fue el actor cómico, bailarín y extraodinario amigo Resortes Resortín de la Resortera, el gran Adalberto Martínez Chávez que debutó en el cine al lado de don Domingo Soler y Delia Magaña…Por cierto que el 31 del pasado marzo se cumplieron 24 años de la muerte de Delia, quien se llamaba Gudelia Flores Magaña e hizo historia al interpretar a ’La Tostada’ en la cinta Nosotros los Pobres y recuerdo que ’La Guayaba’ fue personificada por Amelia Wilhelmy…A la edad de 81 años falleció otra gran actriz, 5 de abril de 1994, Ada Carrasco. Un dato curioso, ese mismo día el personaje que interpretó Ada en la telenovela Marimar, también dejaba de existir…Dos personajes más nos dejaron un 5 de abril, la tapatía Griselda Álvarez Ponce de León, la primera gobernadora (de Colima) en el país, poeta, escritora y política. El veracruzano ingeniero Heberto Castillo Martínez, reconocido político de izquierda y uno de los pilares del PRD cuando éste surgió a la vida política. En 1997 murió y sus restos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres.

