El líder sindical confederación libertad de trabajadores de México y los lazos con políticos y servidores del valle de México

POR DR. EN DERECHO: EMILIANO CARRILLO CARRASCO.



LAS INDAGATORIAS DE LA UIF DE DINERO POR LOS SERVICIOS DEL PROYECTO AEROPUERTO AL SINDICALISTA ’CONFEDERACIÓN LIBERTAD DE TRABAJADORES DE MÉXICO ’HUGO BELLO VALENZO, Y PRESUNTO SECUESTRADOR. ORIGINARIO DE HIDALGO. DEBEMOS RECORDAR QUE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DEL AEROPUERTO SON DE HIDALGO, DESDE FEDERICO PATINO, APAOLAZA, OSORIO CHON, EX GOBERNADOR ERUVIEL AVILA Y POLÍTICOS DEL VALLE DE MÉXICO, ASÍ COMO VOCEROS EN ECATEPEC EL 6 REGIDOR Y EN LAS INDAGATORIAS DEBERÁN DESPRENDERSE OTROS NOMBRES DE SERVIDORES EN EL VALLE DE MÉXICO Y OTROS ESTADOS , BENEFICIADOS EN OBRA Y RECURSOS PARA ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN. 2015-2018.



LOS CONTRATISTA DEL NAICM Y LA RELACIÓN DE POLÍTICOS DEL EDOMEX. Uno de los pendientes la lista de empresas de minas de arena quienes fueron beneficiados para su venta de millones de metros cúbicos (grava, tezontle, alabastro). . LOS ENCARGADOS DEL POLÍGONO POR EL EJÉRCITO. EL PROYECTO DEL AEROPUERTO Y SUS INVERSIONES DESDE EL 2015: El incumplimiento y a la penalización económica o de indemnización del incumplimiento del gobierno al crédito otorgado inicialmente por 3 mil millones de dólares.



El periodo de preparación 1.5 años más 4.5 años para la construcción del aeropuerto. (Infraestructura) y la superficie de construcción 4,431 hectáreas en la zona federal del ex lago de Texcoco. Todos actos de comercio y administrativos están sujetos al fideicomiso de más de 3 mil millones de dólares por bancos extranjeros y el sujeto de crédito solidario a Nacional financiera; con sus cláusulas penales de obligatoriedad por los daños causados a la inversión, y el daño al erario público de la nación en su incumplimiento: El proyecto otorgado a las empresas ’Fernando Romero INTERPRISES y Foster +partiners. Y sus reglas financieras del fidecomiso en forma discrecional por un órgano de administración de la para estatal y arrendamientos.



La detención de Hugo Bello Valenzo, líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, por su presunta participación en el delito de secuestro exprés, han comenzado a sonar nombres de políticos que podrían haber recibido apoyo para sus campañas en el proceso electoral del año 2018. Uno de ellos seria Luis Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de Ecatepec, quien acompañaba a sus eventos multitudinarios por el líder sindical. Durante la campaña a Vilchis Contreras ’ líder de los basureros y distribuidores de agua ,así como de taxistas ’ se le veía llegar en camionetas de lujo a las reuniones y poco a poco su nivel de vida fue cambiando, incluso agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cercanos al caso, han mencionado que el alcalde del municipio más poblado de México estaría en la mira de las autoridades, tras adquirir un departamento en una zona exclusiva de Huixquilucan con recursos que posiblemente Bello Valenzo facilitó. El titular de la UIF, Santiago Nieto, determino congelar las cuentas, la detención de seis personas más y cuatro empresas ligadas a él, debido a que se les acusa de la comisión de delitos como extorsión, despojo y homicidio.



En los movimientos bancarios, se rastrearon depósitos por mil 252 millones de pesos y retiros por mil 844 millones de pesos, de los cuales 483 millones fueron retirados en efectivo, la mayor parte de ellos durante los meses de abril a julio del año 2018, periodo en que se llevaron a cabo las campañas políticas. Los apoyos a las campañas de dos grupos de poder de morena, los gap y los Puros. Luis Fernando Vilchis Contreras obtuvo el triunfo de manera contundente en Ecatepec. Hugo Bello Valenzo, quien permanece recluido en el Centro Preventivo y de Readaptación Social, Dr. Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla. Los candidatos beneficiados con recursos económicos que se inyectaron a los procesos electorales. No solo de GAP, varios presidentes de Los Puros tenían excelentes relaciones con el Sindicato Libertad.



EL PROYECTO Y LOS SERVIDORES DE ARRENDAMIENTO DE TERCEROS PARA EL PROYECTO DE LA PARA ESTATAL, necesitaban prestadores de organizaciones sindicales. Plan de integración ejidal para el nuevo aeropuerto internacional de la CDMX. Fecha de expedición 29 de julio 2015. Por el subcomité revisor de convocatorias de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. PARTIDA ÚNICA O SEA DE DINEROS: PLAN DE INTEGRACIÓN INTEGRAL PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. RECURSOS ’GACM’ OFICIO: GACM/DCF/SP/133/2015 (PARA LA CONVOCATORIA DE LICITACIONES T GESTIONA, SERVICIOS) SU REGLAMENTACIÓN ART 31 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO .LOS EJIDOS INVOLUCRADOS DE TEXCOCO, ECATEPEC Y ATENCO. LAS ADJUDICACIONES AL PRESTADOR DE SERVICIOS SE DESIGNARA EL 10%. ASÍ COMO LOS MODIFICACIONES Y SUS CAUSAS DE TERMINACIÓN ’PRESTACIÓN DE SERVICIOS’ .El meollo de los intereses involucrados ex presidentes municipales, diputados al gran proyecto del sexenio de Enrique Peña Nieto, que representa al grupo Atlacomulco y al Estado mexicano: Los hilos de poder político y financiero a la construcción del aeropuerto y apoyos discrecionales de obra pública alos municipios y concesiones. En materia de los municipios conforme al artículo 115 de la constitución y la fracción IV Y VI .y su función orgánica ante el otorgamiento del uso de suelo y sus convenios con tres niveles de gobierno. Y al plan de desarrollo de los municipios fracción VI. la vinculación con los gobiernos municipales que no se ha dado el estudio total : la presentación ante estos y a la secretaria de obras del estado de México el resumen ejecutivo para el uso de suelo en la zona y en el futuro se establezcan criterios y/o lineamientos para la realización de actividades compartibles con el proyecto. Los recursos fundamentales en la ejecución de actividades productivas.

Las obras otorgadas por el grupo aeroportuario’ oficinas centrales en la CDMX ’ en forma discrecional y violentando el plan de desarrollo urbano del estado de México, a la falta de planes de desarrollo sustentable en los municipios de Texcoco, Atenco, Ecatepec, tezoyuca, Chiconcuac, en forma discrecional de acuerdos políticos de presidentes municipales de la región; así como los enlaces de funcionarios para otorgamiento de obra pública centralizada discrecional.