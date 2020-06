El Liverpool se consagró campeón de la Premier League: los números de un equipo récord

Inglaterra.- Tres décadas tuvieron que pasar para que el Liverpool vuelva a consagrarse campeón de Inglaterra, pero la larga espera llegó a su fin este jueves. Los Reds, que habían goleado el miércoles al Crystal Palace, consiguieron la diferencia de puntos necesaria luego de que el Manchester City cayera ante el Chelsea en Stamford Bridge, cuando aún restan siete jornadas para el final de la Premier League.



El cerebro detrás del nuevo campeón es el alemán Jürguen Klopp, quien arribó al club para la temporada 2015/16 y desde entonces sólo ha acumulado alegrías. Luego de algunos años de adaptación, logró conformar un equipo ganador que se alzó con la Champions League en 2019 y que ahora se quedó con el torneo doméstico.



’Es increíble ser campeón con este equipo. Ha sido muy fácil motivar a los jugadores por la gran historia que tiene el club. Es un logro increíble para mis jugadores, lo es todo lo que han hecho durante los últimos tres años’, declaró el técnico alemán en diálogo con Sky Sports.



En 31 fechas de este certamen, ganó 28 partidos, empató dos y apenas perdió en una ocasión -0-3 frente al Watford en febrero-, para quedarse con más del 92% de los puntos que llevan disputados, números que exponen una campaña magistral que podría acabar siendo histórica en cuanto a sumatoria total de puntos.



Tal es el dominio del Liverpool en los último años que disputó las últimas dos finales de Champions League y que ahora obtuvo el título que aguardaban sus fans. Es que esta institución es una de las potencias del Reino Unido y es el segundo más ganador de Ligas con 19 trofeos, por detrás del Manchester United que ostenta 20. El detalle es que los Reds no celebraban desde 1990 cuando el torneo aún se llamaba Liga Inglesa y no Premier League.



Durante las siete jornadas que restan, el elenco de Anfield irá en busca del récord del Manchester City, primer equipo en cosechar 100 puntos en la campaña 2017/18. Hasta el momento, los de Klopp tienen 86 unidades, por lo que de lograr solo victorias en lo que resta de la competencia sumarán 107 puntos al final, estableciendo así una nueva marca.



Los Reds habían comenzado la temporada con una marca increíble al ganar ocho cotejos en fila hasta que en la novena jornada, el United consiguió cortar con su racha al empatar 1-1 en Old Trafford. Luego, llegó a encadenar 18 victorias de manera consecutiva, para terminar la primera vuelta del torneo de manera invicta y comenzar con todo el 2020.



La institución fundada el 3 de junio de 1892 no es, por el momento, el equipo con más goles a favor, ya que con 70 gritos contabiliza siete menos que Los Ciudadanos. En cambio, sí es el elenco con menos goles en contra (21) y el que más diferencia en este rubro saca (+41).



El tridente ofensivo conformado por Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino fue y sigue siendo el arma letal de este equipo ya que, entre los tres, convirtieron el 57% de los tantos (40): el Faraón fue el mejor con 17 dianas, lo sigue el senegalés con 15, mientras que el brasileño se adjudicó 8.



En total, el Liverpool acumula 48 títulos a nivel local, producto de las 19 ya mencionadas ligas, 7 FA Cups, 8 League Cups y 15 Community Shields. Si se le suman los 15 trofeos de carácter internacional que posee, la suma de su palmarés asciende a 63 estrellas, lo que lo convierte en uno de los clubes más ganadores del mundo.