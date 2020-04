El llamado ’sexo débil’ son el premio mayor que AMLO ignoro

Una convocatoria que SUMO niños, niñas, adultos mayores, mujeres y una que otra mascota…Fue algo inesperado para muchos que no creían en la fuerza del llamado ’sexo débil’, donde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus mañaneras, prefería vender ’cachitos’ de lotería que solucionar los más de 11 feminicidios que suceden al día en cada rincón del país.



Cuantos rostros, cuántas historias, cuánta unidad, cuánto miedo vestido de valor para salir y decir #AltoALaViolenciacontra las mujeres y niñas. Ni en sus mejores tiempos de creer que solo por ser la 4T todos y todas estarían convencidos de esa transformación, ahora se dieron cuenta que el ’sexo débil’ podría ser factor de cambio para el 2021 o para las presidenciales.



Una de las que se sumó a la marcha fue María Elena Orantes, resaltando que hoy las mujeres harán historia y compartió en redes sociales las razones por las cuales ella marchaba junto a las demás mujeres y del Colectivo 50+1.



’¡Las mujeres mexicanas demostramos nuestra fuerza y desbordamos las calles de la capital en una marcha histórica #8M2020 ahí estuvimos unidas!’, relató María Elena Orantes, presidenta Nacional del Colectivo de Mujeres 50+1.



Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados,compartió imágenes en Facebook donde marchaba junto a las demás integrantes.



’Cada día mueren 10 mujeres en México’ no es una frase inventada. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que en enero de este año, 320 mujeres fueron asesinadas, es decir, 10 mujeres por día. 73 de estos asesinatos fueron clasificados como feminicidios.



Cierro con unas líneas de Aurora Aguilar (activista e integrante del 50+1):



-Conmemoramos, no festejamos. Conmemoramos a las costureras que murieron calcinadas por pedir mejores condiciones laborales.



-Conmemoramos por las asesinadas.



-Conmemoramos por las desaparecidas.



-Conmemoramos porque nuestras hijas no sean acosadas ni hostigadas.



-Conmemoramos porque ellas vivan mejor que las mujeres de nuestra generación.



–Conmemoramos.



PD: El 8M se demostró que no son el ’sexo débil’, sino hacer conciencia y la exigencia de ser protegidas.



