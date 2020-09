El marketing político no entiende de redes sociales



Por: Fernanda Huerta



Hace unos días vi el tweet de un buen amigo que decía: ’Sabes que no hay una buena estrategia cuando no conoces siquiera a la mitad de los candidatos a la presidencia municipal’.



En plena era de la tecnología, la clase política del país no le entiende a las redes sociales, para muestra solo hay que ver los perfiles de cada uno de ellos, desde el presidente de la República, hasta el presidente municipal de la localidad más alejada del estado de Tlaxcala.



Si bien es cierto que la mayoría tiene cuentas oficiales en Twitter, Facebook o Instagram muy pocos son los que le sacan un verdadero provecho, limitándose a postear fotos con las familias de escasos recursos en el cual se posicionan como los héroes de la historia.



Estrategia que probablemente inició desde que Porfirio Diaz trajo el cinematógrafo a México y se dedicó a filmar varias cintas propagandísticas de esta índole, montando a caballo y recorriendo el país.



Que por cierto fue una copia de lo que ya estaba haciendo el Zar Nicolas II ¿Lo recuerdan? Al mismo que acribillaron junto a su familia después de la abdicación del trono, evento que llevó a Rusia a vivir la Revolución Industrial.



Regresando a México, desde entonces se ha empleado esta estrategia en México durante más de 100 años en diferentes versiones y formatos: La televisión, la radio, periódicos, folletos, etc. Y no lo voy a demeritar, todos ellos fueron muy valiosos en el siglo XIX y XX.



Pero una vez entrado el nuevo milenio, la manera en la que nos comunicamos ha cambiado, lo de hoy es la inmediatez. La gran pregunta es: ¿Cómo se está adaptando la política a las nuevas maneras de comunicar?



Esta millenial no ve la adaptación, porque los políticos actuales prefieren estar fuera del alcance de los votantes, donde no se puedan notar sus errores, carencias y falta de discurso.



Para ser justos, eso debería ser parte del desarrollo de una estrategia del equipo de marketing político de los postulantes a un cargo público, porque si bien es cierto que es nuestra responsabilidad como ciudadanos informarnos, necesitamos más fuentes de información y para eso están las redes sociales.



Úsenlas, sean sus amigos, descubran la maravillosa herramienta que son para llevar a los ciudadanos a votar por ustedes y paren por favor con la pornografía de la pobreza.



La excepción: Probablemente muchos no estarán de acuerdo con esta anotación, pero el Senador Samuel García es de los pocos políticos que saben usar las redes sociales a su favor. Fuera de todo apasionamiento ¿Qué otro aspirante a gobernador ha logrado ser parte de la conversación nacional en diversas ocasiones?



Tal vez lo haya aprendido de su esposa, la influencer y empresaria Mariana Rodríguez, aunque ellos también han tenido que aprender a la mala que no son monedita de oro y hay que esforzarse más para ganarse el voto y aprobación de los ciudadanos.



Sea como sea espero ansiosamente un marketing político más atrevido, que vaya más allá de lo convencional y busque de manera más activa al electorado, porque al final del día de eso se trata el marketing de acercarte a tu consumidor (electorado) sobre tu producto (político) para conseguir una venta (el voto).