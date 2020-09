¿El mérito científico o el marketing político?

’Sólo una sociedad articulada con sus propias asociaciones resistirá a la personalización del liderazgo y a la espectacularidad de la política’.



Gianfranco Pasquino



No es de extrañarse que al pertenecer a un partido en el que lo más importante es la exacerbación permanente de la personalidad de su líder moral los diputados de Morena encabezados por su coordinador Jesús Villanueva Vega intenten otorgar la presea Sentimientos de la Nación a un funcionario del gobierno federal como lo es el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell Ramírez.



La propuesta por supuesto que es polémica porque no existe hasta el momento un logro atribuible al vocero del gobierno federal para el tema del Covid-19 cuya función ha consistido en informar número de muertos, enfermos, polemizar sobre el uso del cubrebocas.



Anteriormente el coordinador de los diputados del PRD Celestino Cesáreo Guzmán propuso otorgar la máxima condecoración del estado de Guerrero a los trabajadores de salud que están, ellos sí, arriesgando su salud y las de sus familiares en la primera línea de batalla, y muchos de los cuales incluso ya han ofrendado sus vidas salvando las de otras personas.



El punto es que su reconocimiento no puede personificarse en ningún cuestionado líder sindical, pero tampoco en un funcionario de alto nivel que representa no a la base trabajadora que se manifestaba porque no se le otorgaba el equipo de protección necesario para atender a enfermos del coronavirus, sino a la parte patronal.



Así es, Hugo López-Gatell es el patrón en este caso, como también lo sería Carlos de la Peña Pintos en su calidad de Secretario de Salud del estado.



Lo importante es que también hay personas de la sociedad civil que han sido propuestas y a quienes sería más sano, pero sobre todo más merecido, otorgarles el reconocimiento.



Una de ellas, y la más viable en mi opinión, es la científica acapulqueña Mónica Olvera de la Cruz quien en la Universidad de Northwestern descubrió cómo inhibir la infección por SARS-CoV2, causante de Covid-19, sin duda un mucho mayor y trascendente mérito científico en beneficio de la humanidad que poner la cara todos los días en la televisión.



Ojalá los diputados tengan la sobriedad necesaria para decidir por mérito científico y no por marketing político.



REVOLCADERO



TUVO RAZÓN el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando llamó a los diputados a respetar acuerdos en el tema de la Mesa Directiva. Sería incongruente que los legisladores hablen de un presidente honesto si no son capaces de cumplir su palabra.



AVANZAN LAS MUJERES en la nueva Mesa Directiva que preside Dulce María Sauri Riancho en San Lázaro, ocupan la presidencia, dos de las tres vicepresidencias y siete de las ocho secretarías. Los espacios correspondientes al PRI y a Morena fueron solo para mujeres.



AMARILLO no es verde, recuerda el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores quien reitera que aunque hayan disminuido los decesos por Covid-19 se deben seguir acatando las medidas sanitarias.



DESCANSE EN PAZ Luis Uruñuela Fey, ex alcalde interino de Acapulco, reconocido abogado y un ser humano que vivió y se condujo con humildad y buen trato a las personas.