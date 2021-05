El Metro, una pocilga inmunda

Inundaciones, basura, plagas e inseguridad

No podemos dejar que se convierta en parte del paisaje el crimen por omisión el incidente en el metro, en la Línea 12, ocurrido el 3 de marzo. La muerte de 25 personas, no puede quedar en el olvido.

La misma cantaleta que usaron los normalistas de Ayotzinapa, sobre la masacre de los ’43 normalistas’, ahora debemos insistir en los ’25 del Metro’.

No se trata de politizar la muerte de esas personas y las lesiones graves a otras 25. Se trata de exigir justicia. Ni más, ni menos. ¡Justicia!

Ya hemos escrito sobre el pasado tortuoso de esa obra, la más cara del mundo por metro de distancia; ya hemos mencionado, las voces de alerta sobre posibles accidentes, que no fueron escuchados; ya hemos mencionado la irresponsable acción de políticos que abandonaron a los más pobres; los traicionaron.

La salea de los políticos, está en riesgo. Por ello, en Morena, buscan evitar que se hable de la caída de la trabe y de los muertos. En paquete, en el Congreso de la Ciudad de México, legisladores de Morena se negaron a crear una comisión investigadora del colapso en el Metro Olivos.

El motivo, simplemente fue demostrar músculo y evitar que el Congreso citadino se convierta en caja de resonancia, en estos tiempos electorales.

Para muchos es muy claro que este accidente repercutirá en el número de votantes en favor de Morena. Aún, no se ha evaluado en encuestas el impacto, pero el colapso, definitivamente colapsará las preferencias del partido en el poder.

Ahora bien, el Gobierno de la Ciudad de México, movió la escena del crimen; de la tragedia. Con un afán de limpiar el lugar donde ocurrió el percance, limpiaron las incidencias que podrían exhibir la negligencia y responsabilidades de quienes podrían resultar culpables del homicidio por omisión, culposo, pues.

La empresa noruega DNV, que llegará a revisar los elementos que han dejado los ’limpiadores’, no tendrá elementos para hacer un peritaje a fondo.

Ya sabía el gobierno de la ciudad de México, que no debería mover la escena del crimen. Que todo quedara como ocurrió el accidente. Alguien ordenó mover las evidencias. Alguien oculta las pruebas. ¿Quién está detrás de todo ello? ¿Quiénes son los cómplices de los arquitectos de un gran fraude y, sobre todo, el crimen de 25 personas? ¿Hay riesgo de muerte en más estaciones del Metro?

Todo con el objeto de ocultar evidencias. Todo para cubrir a los responsables.

’Ni un muerto más en el Metro’, ’Justicia’, ’Los 25, de 3M, no deben quedar impune’

En su afán de esconder la realidad en la vacunación, el vocero de la pandemia dijo que habían sido vacunadas 13.5 millones de personas en el país. Dijo que eran el 13.4% de la población. ¡Miente! Sólo han colocado 13.4 primeras dosis (de dos), Eso representa el 6.7% de la población. Mentir es malo. Creo que tenemos que acusarlo con su mamá.

Para Miguel Rousse Acosta, gerente de la comercializadora Mexican Shrimp Paradise, más de 200 millones de dólares no podrán ingresar al país, tras el embargo que el gobierno de Estados Unidos impuso al camarón de exportación. Así, la economía del sector se pone en riesgo, lo que avizora un panorama difícil, porque de subsanarse los requerimientos, hasta el mes de noviembre se podría estar retomando la comercialización del camarón en el país norteamericano. El total de la producción de camarón silvestre mexicano, el 70% se envía a Estados Unidos y genera una derrama superior a los 200 millones de dólares.

El experimentado diputado Porfirio Muñoz Ledo, ante las ’flagrantes violaciones del Ejecutivo Federal y Morena, funda el Frente en Defensa de la Constitución. Mañana se formaliza en un encuentro por la República. Porfirio no es una perita en dulce, pero nadie le quita, pese a todos sus errores como político y ser humano, que es una institución de la social democracia en el país.

Con una inversión de 68 millones de dólares, se instalará en San Miguel de Allende, Guanajuato, la empresa francesa Le Bélier, presidida a nivel global por David Guffoy, dedicada a la producción de piezas automotrices.

Generará 396 empleos para los sanmiguelenses y habitantes de la región. Fabricará turbo compresores, cilindro maestro, brackets, soporte motor, sistemas de frenado y componentes de chasis.

Le Bélier es un grupo mundial de fundición especializado en la fabricación de componentes moldeados en aluminio que ayudan en la reducción de peso y en la emisión de CO2 para los mercados automotriz y aeronáutico. Sus clientes son Toyota, FIAT, Ford, General Motors, Renault, Volkswagen, BMW, Daimler y Nissan.

