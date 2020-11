El Mexe no ha muerto y con AMLO volverá a viejas glorias

Los egresados de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal de El Mexe, Hidalgo, demandaron el pasado domingo la reapertura de la institución. Exigieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cumpla su promesa y ordene reabrir las puertas de la escuela en las mismas instalaciones donde fue sede durante décadas.



En el marco del 94 aniversario de la escuela, egresados y aspirantes realizaron una jornada de lucha política y cultural para demandar que no haya simulación en la reapertura de la institución. Señalaron que las normales rurales del país cuentan con sistema de internado, módulos de producción agropecuaria, talleres técnicos y de oficios y clubes culturales y deportivos.



Advirtieron que abrir una escuela sin estas características sólo será una simulación aunque se le llame formalmente ’normal rural’.



Javier Castro Sánchez, integrante de la Comisión de Egresados por la Reapertura de El Mexe, destacó que la normal rural de El Mexe fue una de las ’instituciones formadoras de maestros más emblemáticas de nuestro país’ y hoy lo puede seguir siendo.



Para la primera generación en la reapertura se han inscrito 257 alumnos, procedentes de varias comunidades del estado de Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala, quienes en su mayoría participaron en la jornada de lucha. La actividad, realizada en la explanada de la institución, contó con el respaldo de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE).



De acuerdo con una publicación realizada por La Silla Rota, en mayo del 2019, estudiantes cuestionaron el funcionamiento de la universidad; fue hasta noviembre de ese mismo año cuando les indicaron que ya no sería una normal, ocasionando disgusto entre los alumnos, por los beneficios que contaban anteriormente.



Después de que les dieron esta noticia acudieron a cuestionar al coordinador de la escuela, Rodolfo Pozos Vázquez, para saber los motivos de dicha decisión; sin embargo, dice el joven, la respuesta fue ’muy seca’ y les dijo que ellos sabían que se habían registrado en una de las universidades del programa educativo estelar del gobierno federal, que sabían ’dónde se metían’ y que ya no podían ’echarse para atrás’.



Pozo Vázquez fue señalado por la Sección XV de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Hidalgo, por haber sido ’expulsado’ de la Sección XVIII, en Michoacán, y de intimidar a los alumnos que pedían la reapertura de El Mexe con internado, además de desacreditar al gremio magisterial en la entidad. Zósimo Camacho | CONTRALÍNEA