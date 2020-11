El mexicano Abraham Ancer debuta hoy en el Masters de Augusta

+Con casi 160 millones en ingresos desde 2013 a la fecha



+También empresario, tiene sus propias marcas de tequila y ropa deportiva



+’No me involucraré en nada que no me apasione», dice



+»Amo lo que hago’, asegura



+El legendario Tiger Woods defiende el título en el torneo estadounidense



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- El prestigiado torneo estadounidense Masters de Augusta, último Grand Slam de golf en una temporada marcada por el coronavirus, comienza hoy con una reducida presencia de golfistas latinos. Está encabezada por el mexicano Abraham Ancer, los argentinos Ángel Cabrera y Abel Gallegos y el colombiano Sebastián Muñoz.



Aplazado desde abril por la pandemia, el Masters de Augusta inicia con un insólito paisaje otoñal y sin el fervor de los aficionados, pero con grandes aspirantes a la chaqueta verde, entre ellos el español Jon Rahm, y las cartas fuertes locales, Dustin Johnson y el defensor del título, la leyenda Tiger Woods.



Ancer, de 29 años, hará su debut en el Torneo de Maestros. Nacido en Texas, pero criado en Reynosa, Tamaulipas, México, el golfista tiene doble ciudadanía y elige jugar bajo la bandera tricolor con el escudo del águila y la serpiente sobre un nopal.



Este año es importante por el Masters de Augusta, pero Ancer viene de un 2019 de buena inercia, con dos subcampeonatos y otras dos apariciones en el Top 10.



Fue el año en el que se convirtió en el primer mexicano en representar a su país en una Presidents Cup. Competencia en la que fue elegido por el capitán del equipo internacional, Ernie Els, para disputar la última ronda frente a Tiger Woods, en la que perdió por dos puntos.



Además, disputó el Tour Championship, que le brinda la oportunidad de jugar los cuatro majors del 2020. Logró su primera clasificación directa al WGC-México Championship y fue subcampeón en el torneo The Northern Trust.



’No me involucraré en nada que no me apasione. Yo amo lo que hago’, reflexionó en una ocasión Ancer, mexicanoestadounidense.



’Estoy involucrado en diferentes negocios’, dijo en relación a Flecha azul, su marca de tequila que viene promoviendo en los torneos de golf en los que ha participado desde hace un año.



Además de que es cofundador de la marca Black Quail Apparel, una tienda de ropa para golf en la que trabaja en asociación con el colombiano Sebastián Muñoz, el mexicano Roberto Díaz y el estadoundense Max McGreevy.



Con la carrera de estudios multidisciplinarios en la Universidad de Oklahoma y la asociación con Aarón Márquez, a quien considera su ’hermano mayor’. Porque, argumenta, ’despertó el lado de los negocios en mi vida. El tequila es algo que nos gusta mucho, aunque obviamente tampoco es una tarea fácil porque es un mercado muy competido’.



El golfista-empresario de 29 años es conocido entre los patrocinios por su interés en generar alianzas, como la que logró el año pasado con la empresa japonesa Miura Golf.



Miura decidió ofrecerle un patrocinio individual cuando normalmente la compañía no apostaba por esta modalidad y lo hizo al considerarlo una promesa del golf.



Antes de que Miura apareciera en la imagen, Ancer era miembro del personal de equipamiento de Nike Golf. A los 27 años se quedó sin proveedor y fue así como se acercó a la marca japonesa.



’Cambié a hierros Miura antes de cualquier asociación. Solo quería jugar con los mejores hierros forjados disponibles ’, dijo.



Con este patrocinio debutará en el último Grand Slam de una temporada marcada por el coronavirus. Desde su incorporación como profesional (2013) a la fecha, Ancer ha recibido en su carrera 7.9 millones de dólares –unos 160 millones de pesos–, ocupa el puesto número 22 del ranking mundial y señala que esta participación histórica la toma como un auténtico honor.



’Muy contento de jugar mi primer Masters. Estoy muy emocionado, será un poco raro en noviembre y sin fans. Siempre tienes filas y filas de fans, pero hay que tomar lo que tenemos ahorita y disfrutar al máximo’, declaró Ancer a ESPN.



’Jugué Augusta National la semana pasada y lo primero es llegar y manejar por Magnolia Lane. Es increíble. Me sentía como en Disneyland’, agregó.



Legión Latina



Cabrera, de 51 años, ganó en el Augusta National Golf Club en 2009 derrotando a dos jugadores estadunidenses, Kenny Perry y Chad Campbell, tras desempate a dos hoyos.



El argentino se convirtió en el primer golfista sudamericano que conquistaba el Masters, dos años después de alzar el Abierto de Estados Unidos.



En esta edición, Cabrera cumple su aparición número 21 en torneos de Grand Slam, con 52 victorias como profesional.



Por su parte, el colombiano Muñoz ganó el Sanderson Farms Championship de 2019 derrotando a Im Sung-jae en un desempate, su primera victoria en el PGA Tour. Ese triunfo le valió su primera invitación al Torneo de Maestros.



De 27 años y nacido en Bogotá, Muñoz fue compañero de equipo en la Universidad del Norte de Texas del mexicano Carlos Ortiz, ganador la semana pasada del Houston Open, triunfo que le otorgó un boleto para competir en el Masters de 2021.



También competirá el novato argentino Abel Gallegos, de 17 años, quien se abrió camino en el golf con un triunfo en el Campeonato Latinoamericano Amateur el pasado enero en Playa Del Carmen, México.



Utilizó una devastadora combinación de poder y estilo para reclamar la primera victoria de su país en este torneo, disparando un deslumbrante 67 (-4) para ganar por cuatro golpes en El Camaleón de Mayakoba Club de Golf.



Con la victoria, Gallegos se convirtió en el segundo monarca más joven del campeonato regional y obtuvo exenciones en un par de ocaciones