El México del oso invernando el México violento 2021.

Las prácticas políticas han invadido las científicas y la ciencia ha perdido autonomía con respecto a sus propias reglas y lógicas de funcionamiento. Se trata de poder ejercer la libertad de someter a cualquier saber sobre el mundo a discusión y a examen, venga de donde venga.



Por ejemplo, el discurso anticientífico sobre la pandemia de la Covid-19 y los discursos científicos que han estudiado y analizado cómo se comporta el virus.



El gasto en 2021 ¿En qué se gastará el gobierno el dinero público en 2021? Aunque los políticos siempre hablan de esos recursos como si fueran suyos, recordemos que nos pertenecen a todos nosotros, por lo que la vigilancia en su gasto —y el combate a la corrupción— es una necesidad básica de la democracia.



Hoy analizamos el Presupuesto de Egresos para 2021 y presupuesto va dirigido a Pemex y CFE. La regla de Ineficiencia, simulación con el cinismo de poder. Las situaciones graves como el nivel educativo de la población, las muertes de Covid 19 que podrían llegar a cerrar un caótico año 2020 con una cifra cercana a las 200 mil víctimas de la pandemia y más de un millón de fallecimientos.



El ser humano ha querido eliminar la incertidumbre, en vez de acogerla y adaptarse a ella. De aquí vienen los populismos y otros sistemas dogmáticos. Hay personas que quieren creer cuando les dicen:



La única manera que hemos encontrado para vivir mejor ha sido seguir a la razón, nunca a la persuasión. La razón es difícil de aceptar. Exige reflexionar, meditar, pensar. Para muchos, lo mejor es lanzarse al precipicio sin pensar en la caída.



Las razones para dudar de lo que nos cuentan de la economía (un fenómeno natural, pues los seres humanos somos parte de la naturaleza). La subcontratación del outsourcing irá al debate parlamentario en la Cámara de Diputados con un término de gracia a la IP en febrero 2021 y a los servidores públicos contratados por esta figura ambigua en los tres niveles de gobierno, tanto de la iniciativa privada como los gobiernos.



El desamparo a su suerte las pequeñas y medianas empresas del país, se han visto obligadas al cierre por la pandemia de Covid 19, el outsourcing son la forma de conseguir empleo de más de un 40.8 % de la población económicamente activa.



En la Ciudad de México la pérdida de poder adquisitivo con los sueldos actuales y la carestía se ubican en un 29.2%, y más de once millones de mexicanos se suman a las filas de la pobreza que fueron de 60 millones a 70 en lo que va del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



La actual crisis económica aunada a la falta de empleos y el quiebre de empresas registran más de 50 millones de connacionales incapaces de comprar una canasta básica.



El gobierno morenista caracterizado por desempleo, muertes, inseguridad, corrupción, crisis de credibilidad, y un polémico sistema de subcontratación que involucra al gobierno también, se trata de una forma de pagar menos, no generar derechos laborales, ni seguridad laboral, ni antigüedad, ni bienestar, y empresas debilitados que ven en el outsourcing, la iniciativa presidencial. En 2021 el voto moral y consciente, la gente quiere votar propuestas, caras nuevas alejadas de la corrupción, reprueba el nepotismo y el amiguismo prevaleciente en el gobierno, en los partidos políticos y en las candidaturas a puestos de elección popular en sus posibles alianzas, coaliciones con objetivos claros de la representación del poder público de los partidos políticos PRI, PAN, PRD y MC, el grave problema del centralismo con un poder piramidal del poder mismo.



La ceguera de Morena en equivocarse Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de ese partido, que se tambalea entre sus aliados y cuestionables candidatos de sus aliados.



En México más pobres de más de 60 millones de una población de 120 millones de habitantes con estatus quo abismal de pobreza, desigualdad social, sin justicia, llámese social y jurídica sujeta a la corrupción .el país que se hunde y que tiene bajo el agua a Tabasco, Chiapas y Veracruz... Mira, estoy leyendo "¿Rico o pobre?, esto debes ganar en México para ser de clase media" en la realidad de una sociedad liquida y su ciudadanía política en decidir este mundo de poder político de grupos enquistados por décadas y de lo mismo, la lógica del partido que lleva la mano de producir temor, e implementar la formula bifronte, que no es garantía de acceder al control de los sistemas de partidos.



La comunicación política sirve para dirigir la principal contradicción del sistema político democrático: hacer alternar un sistema de apertura a los problemas nuevos con un sistema de cierre destinado a evitar que todo esté en debate permanente.



La persona experta contribuirá a determinar, en la campaña, ese balance ideal entre ambas, la emoción y la razón. La fase cualitativa de la investigación tiene la misión de escudriñar en la mente humana, nuestras preferencias inconscientes; nuestros motivos psicológicos o primarios. Y, tanto en la observación de los comportamientos kinésicos, o lenguaje no verbal de los participantes, como en la interpretación y posterior puesta en marcha de las estrategias, la participación de un psicólogo o psicóloga es relevante. El reparto de los grupos, quien no debe existir conforme a los estatutos de morena. Las fuerzas políticas mediáticas del resultado de la elección del 2018 que les favoreció en fenómeno AMLO.



Existen pilares fundamentales del éxito: conocimiento de sí mismo: saber reconocer muy bien cuáles son las fortalezas, debilidades y valores de uno mismo. Tener un claro conocimiento del mundo y hacia dónde se quiere ir. Ingenio: siempre innovar, y al mismo tiempo adaptarse a las circunstancias de un mundo cambiante.



Explorar nuevas posibilidades e ideas. Aprender de las otras culturas, así como de las otras personas y darles un valor. Los partidos políticos en la visión del cómo encontrar el camino a la contienda de las elecciones intermedias del 2021 que permitan establecer una estrategia de reposicionamiento y un mayor número de clientela electoral de una lista nominal de más de 94 millones de electores; así como los perfiles de sus abanderados.



Pese a que existe una decepción social creciente sobre el desempeño de los partidos políticos, los procesos electorales aún continúan atrayendo votantes que ingenuamente creen que su voto hará la diferencia.



Pero el desengaño no tarda en reaparecer, pues el personaje elegido cae en las mismas prácticas que sus predecesores; dando paso al ciclo vicioso del desencanto por eso es necesario ciudadanos con perfiles éticos y de identidad.