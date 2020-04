El Movimiento Antorchista apoya a familias vulnerables de Tecámac

Tecámac, México.- Al igual que en otros municipios, en Tecámac, tampoco hay autoridad que esté interesada en ayudar a las familias más vulnerables, ya que la presidenta municipal Mariela Gutiérrez Escalante, hace caso omiso a las demandas que constantemente le hacen llegar los vecinos de esta localidad, en las que le dan a conocer que muchos de ellos no cuentan ni siquiera con los servicios básicos.



Y es que en este municipio existen muchos lugares que no han sido visitados ni por la alcaldesa ni por su personas para ver de cerca la condición en la que viven; acción que constata la indiferencia a la necesidad de decenas de familias de muy bajos recursos que lo único que quieren, es contar con lo más elemental para tener una vida decorosa.



"Es complicado entregar apoyos a todas las familias, sin embargo, nosotros lo hacemos con quienes más lo necesitan. De esta forma, acercándoles agua en pipas, cuidamos de ellos sin exponerlos y exponernos por el reciente caso de Coronavirus, que por su acelerada propagación, ya es declarada pandemia. Por nuestra parte además estamos colaborando en recordar a la población las medidas sanitarias que se tienen que tomar; lavarse las manos constantemente antes y después de realizar cualquier actividad pero sobre todo, no salir de sus casas a menos que se un caso de extrema urgencia", comentó Camelia Domínguez Isidoro, líder social en este municipio.