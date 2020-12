El Movimiento Antorchista inicia campaña nacional de solidaridad con Tabasco

Ciudad de México.- El Movimiento Antorchista Nacional arrancó una campaña nacional de acopio de víveres en solidaridad con los tabasqueños que desde hace dos meses permanecen inundados. En un video-mensaje, la organización de los pobres de México aseguró que instalará centros de acopio en las principales ciudades y capitales del país para recolectar alimentos, agua, ropa, zapatos, cobijas, medicina y material de higiene personal y de limpieza.

’Hace 60 días que la gente está comiendo lo que puede, viviendo como puede y abandonada por las autoridades federales y estatales. Se perdieron miles de casas en el agua, hay miles de familias sin hogar y zonas muy anegadas, sobre todo en los municipios de Centla, Balancán, Tacotalpa, Nacajuca, Jonuta, Centro y en la propia ciudad de Villahermosa’, dijo en el video-mensaje, Pedro Ramos Mondragón, dirigente del Movimiento Antorchista en Tabasco.

Debido a la falta de sensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y de gobernador Adán Augusto López Hernández para apoyar a los damnificados, el Antorchismo inició una campaña nacional de apoyo a los tabasqueños, la cual ha logrado reunir las primeras 80 toneladas de alimentos, agua y ropa, gran parte de las cuales ya fueron distribuidas casa por casa en localidades que se encuentran en el agua.

Antorcha en Tabasco acondicionó el Albergue Estudiantil ’Carlos Pellicer Cámara’, ubicado en el Fraccionamiento Lagunas de Villahermosa, como refugio temporal para las familias afectadas, sobre todo de la capital. Ahí mismo se instaló un centro de acopio para apoyar a los damnificados que no han podido salir de sus casas por miedo a que sean saqueadas.

’En lugar de dar ayuda, el gobierno ha mandado a los antimotines a golpear a los que se han manifestado por la falta de apoyos’, denunció Ramos Mondragón, quien criticó al gobierno morenista de Tabasco que no se sensibilice ante la tragedia que están viviendo los tabasqueños.

’No está dando limosnas, el gobierno tiene la obligación de atender a la población ante las contingencias, antederlas de forma inmediata y suficiente; eso es lo que ha fallado. Por el contrario, hay gente encarcelada como lección del gobierno para que nadie más se atreva a manifestarse. Hubo golpes y enfrentamientos porque la autoridad no llegó a ayudar a la gente inundada, sino a reprimir por las manifestaciones’, denunció el líder social.

En la primera inundación, registrada a finales de octubre, el Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC) de Tabasco, aseguró que tenía registro de 623 mil afectados en los 17 municipios que tiene la entidad. Tan solo en la ciudad de Villahermosa, la más afectada, fueron 486 mil afectados de 148 colonias. Posteriormente, en conferencia de prensa conjunta del presidente y el gobernador, Adán Augusto López Hernández, el 14 de noviembre, este último ’corrigió’ la cifra y dijo que el total de afectados fue de solo 302 mil.

Pedro Ramos solicitó al gobierno que atienda el problema de los tabasqueños, sean 100 mil o un millón. ’Un gobierno que se dice de los pobres debe garantizar primero la vida de los ciudadanos, así como la salvaguarda del escaso patrimonio que las familias han construido a lo largo de toda una vida de trabajo y sacrificio. Hago un llamado a todos los tabasqueños a que nos unamos en un gran frente de lucha con una bandera común: ¡No más inundaciones en Tabasco!’.

Por último exigió al Gobierno Federal que se hagan las inversiones necesarias, del tamaño que se requieran, para que se ejecuten las obras de gran calado y garantice no más inundaciones el Tabasco, e invitó a los mexicanos tengan las facilidades de hacerlo, que apoyen a los afectados de Tabasco ante el olvido de las autoridades.