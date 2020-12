El Movimiento Nacional por un mejor país busca acuerdos con partidos de izquierda: Epifanio López Garnica

Luciano Tapia



NEZAHUALCOYOTL, MÉX.- El presidente del Comité Promotor del Movimiento Nacional por un Mejor País en este municipio en Nezahualcóyotl, Epifanio López Garnica, declaro en conferencia de prensa que la agrupación . tiene presencia en varios estados de la república, así como en municipios del Estado de México, dijo que cuenta con más de 150 mil afiliados , en su mayoría experredistas, que abandonaron ese instituto político.



Explicó que se trata de continuar con los trabajos para la transformación de la vida urbana como la calidad de vida de los que viven en el municipio más importante y politizado del Valle de México.

Dijo que desde hace dos años el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta conformando un amplio frente social y político y buscando una alianza electoral con partidos de izquierda para las elecciones del 2021.



Por su parte, Sergio Benito Osorio, dirigente del nuevo movimiento, destacó que Nezahualcóyotl dejará de ser bastión perredista, pues un claro ejemplo de que el PRD perdió el rumbo, fue que incluso tuvieron que modificar sus estatutos para hacer alianzas con el PRI, aunque anteriormente ya las habían hecho con el PAN, de hecho, la mayor parte de sus dirigentes y militantes están integrados en este nuevo Movimiento social, dijo.



Aseguró que la alianza busca con MORENA y PT para las próximas elecciones, permitirá seguir velando y trabajando por los intereses comunes ciudadanos del país y en particular de este municipio.



Luego de que el pasado mes de agosto obtuvieran su registro por parte del INE como agrupación política y que esta semana se eligiera a López Garnica como presidente del Comité Promotor del Movimiento, se da pie a buscar alianzas para las próximas elecciones, por lo que, de acuerdo a la Ley electoral, se les permite realizar convenios con partidos políticos con registro.



Sergio Osorio sostuvo que el Movimiento Nacional Por un Mejor País, tiene presencia en al menos 21 estados y 110 municipios de los más significativos de México y, que en el caso de Nezahualcóyotl, está conformado por más de 150 mil ciudadanos, en su mayoría ex perredistas y que cada vez se suman más vecinos de esta ciudad.



Aclaró,’nosotros vamos a apegarnos y respetar los estatutos de MORENA, incluso en sus métodos de elección como podrían ser las encuestas para elegir el mejor perfil, vamos por una alianza de izquierdas, pero no así con el PRD’.



Mencionó que en estos momentos, se está buscando una firma de acuerdos políticos con MORENA y PT y se apegarán a lo que indique su dirección nacional, con la que ya se han tenido diversos acercamientos.



López Garnica explicó que el Movimiento seguirá abanderando causas justas en el municipio, como lo es la construcción de hospitales, de un campus del IPN en Neza, al tiempo de reconocer los avances que ha habido en temas como la seguridad y la sustitución de la red de agua potable, recuperación de espacios públicos, donde por cierto se han obtenido varios logros positivos.