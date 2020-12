El Movimiento Nacional por un mejor País busca alianza con Morena y PT para próximas elecciones

El Movimiento Nacional Por Un Mejor País, conformado básicamente por militantes Ex Perredistas, buscará concretar alianzas con los partidos MORENA y PT, con miras a las próximas elecciones en el país, así lo dio a conocer, Sergio Osorio Romero, presidente nacional del Movimiento e integrantes del Comité Promotor, en Nezahualcóyotl, Estado de México.



En conferencia de prensa desarrollada en este municipio que fuera bastión perredista, los miembros de esta nueva agrupación política, señalaron que eran militantes del PRD, pero que optaron por abandonar dicho instituto políticos luego de que sus dirigentes se alejaron de las causas populares que le dieron origen.



El pasado mes de agosto, obtuvieron su registro por parte del INE como agrupación política, por lo que, de acuerdo a la Ley electoral, se les permite realizar convenios con partidos políticos con registro.



En su oportunidad el dirigente nacional Sergio Osorio Romero sostuvo que el Movimiento Nacional Por un Mejor País, tiene presencia en al menos 21 estados y 110 municipios de los más significativos de México y, que en el caso de Nezahualcóyotl, está conformado por más de 150 mil ciudadanos, en su mayoría ex perredistas y que cada vez se suman más vecinos de esta ciudad.



El líder nacional de este Movimiento precisó... ’Nosotros vamos a apegarnos y respetar los estatutos de MORENA, incluso en sus métodos de elección como podrían ser las encuestas para elegir el mejor perfil, vamos por una alianza de izquierdas, pero no así con el PRD’.



Así mismo, destacó que , mediante encuestas realizadas al interior del Movimiento, se determinó apoyar al líder social, Epifanio López Garnica, a quien designaron como promotor municipal del Movimiento y al cuál propondrán para ocupar un cargo de elección popular, en alianza con los partidos de Izquierda en Nezahualcóyotl.



Finalmente, los dirigentes del Movimiento Nacional reiteraron su respaldo al proceso de transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador.