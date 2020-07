El mundo recuerda a Frida Kahlo a 113 años de su nacimiento

México y amantes del arte de todo el mundo recordaron este lunes a la reconocida artista Frida Kahlo, quien celebraría hoy su 113 cumpleaños y sobre la que se posa un aura de misterio que parece que nunca deja de desprender nuevas incógnitas.



Kahlo (Ciudad de México, 1907) es reconocida no solo por su talento artístico, sino también por sus ideas cercanas al feminismo en una época en la que pocas veces se hablaba de liberación sexual y también por el sufrimiento que implicó su vida, ya que siendo muy joven tuvo un accidente que le acarreó múltiples problemas de salud.



También dejó documentadas en obras pictóricas y en escritos las múltiples dificultades emocionales que marcaron su vida, muchas de ellas relacionadas con su matrimonio con el también artista Diego Rivera, con quien estuvo casada hasta el final de sus días a pesar de las desavenencias.



Hoy el mundo entero continúa queriendo saber más y más de esta figura intrigante y admirada que, después de 113 años de su nacimiento, sigue siendo una de las insignias de México.



El Museo Frida Kahlo de Ciudad de México, cuyo recinto se conoce como Casa Azul y fue la residencia de este artístico matrimonio y sede de historias que se han mitificado con el paso de los años, tendrá 10 días de celebraciones y homenajes (en línea) a la pintora.



Habrá conciertos de música clásica, lecturas de textos de Kahlo y un taller que funcionará como una experiencia inspirada en el diario de la pintora y en el que los participantes diseñarán con su propio diario.





REVALORIZACIÓN DE LO MEXICANO



Esta figura, probablemente la pintora mexicana más reconocida internacionalmente, pareciera que cada año que cumple, a pesar de ya no estar presente, gana más y más popularidad.



Con los años, se ha vuelto un ícono para los más jóvenes por su mentalidad hasta cierto punto revolucionaria, pero también por la mercantilización que se ha hecho con su imagen por parte de algunas marcas.



Sin embargo, esto no empaña su aporte a la revalorización de lo comprendido como mexicano, el reconocimiento de la cultura mexicana por parte de otros países y de los propios mexicanos, y su talento como creadora.



Sus obras se exponen a día de hoy en el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, en el Museo Dolores Olmedo de la capital mexicana, el Museo de Bellas Artes de San Francisco o el Museo Nacional de Mujeres Artistas, entre muchos otros.



Y una de sus obras icónicas es ’La mesa herida’, que data de 1940 y es la pintura más grande de Kahlo, desapareció hace más de medio siglo pero, según medios, estaría actualmente en el poder de un empresario mexicano afincado en Londres que lo vendería por 42 millones de euros (47,5 millones de dólares), aunque hay dudas sobre la veracidad de la obra.



Aún así, son muchas las creaciones de la pintora que pueden contemplarse, ya que dejó una producción de 150 piezas entre las que se encuentran ’Las dos fridas’ (1939) -que está en el Museo de Arte Moderno de la capital mexicana-, ’Autorretrato con mono’ (1945) -que se encuentra en el Museo Albright-Knox de Buffalo- o ’Mis abuelos, mis padres y yo’ (1936) -que se expone en el MoMA-.



Instituciones como la Secretaría de Cultura de México también recordaron a Kahlo en lo que sería el día de su cumpleaños.









Con información de EFE