El municipio de Nezahualcóyotl contara con nuevo sistema de distribución de agua potable: Juan Hugo de La Rosa

NEZAHUALCÓYOTL, MÉX. -Antes de que finalice el 2020 Nezahualcóyotl contará con un nuevo sistema de distribución de agua potable, que contempla entre otras obras y acciones, la sustitución de 540 kilómetros de red hidráulica, así como la construcción de plantas potabilizadoras, plantas de rebombeo, perforación de nuevos pozos, lo que significa el cambio de poco más del 40 por ciento de dicha red que es de 1200 kilómetros, con lo que zonas que por años han sufrido desabasto del vital líquido podrán ver resuelto su problema de suministro, así lo informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.



En el arranque de la sustitución de la red de agua potable en un sector de la colonia Reforma, el alcalde señaló que esta obra es la más importante y única en su tipo a nivel municipal en todo el país, en la que se ha realizado hasta el día de hoy una inversión de más de 2 mil millones de pesos, entre diversas obras para mejorar la cantidad y calidad del suministro del vital líquido para todos los ciudadanos.



Indicó que desde que inició su primera gestión en el año 2016 se realizó un diagnóstico de la situación del abasto de agua en todo el municipio, donde se logró identificar las zonas con problemas de suministro, detectando las causas del mismo, como era la falta de caudal y la antigüedad de la red hidráulica que data de hace 50 años.



Precisó que ante este panorama se tomó la decisión histórica de iniciar con la sustitución de la red de agua potable del municipio de más de mil 200 kilómetros lineales de longitud, aunque para muchos no es redituable políticamente invertir en este tipo de obras porque ’no se ven’, se decidió hacerlo pensando no en el presente inmediato sino en el futuro de esta gran ciudad.



Aseguró que a la fecha la administración a su cargo ha sustituido más de 200 kilómetros de tubería de fibrocemento por nueva de polietileno de alta densidad, construido dos plantas potabilizadoras, planta de rebombeo en la colonia Reforma y Loma Bonita, además de que se llevó a cabo el reequipamiento electromecánico de la planta de bombeo Ciudad Lago, del tanque Pantitlán, y la reparación de más de 2 mil fugas de agua.



Detalló que durante los sismos del 2017 la red de agua quedó severamente dañada, sin embargo, luego de diversas gestiones ante la autoridad federal y estatal se logró una inversión, por medio del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) de cerca de 900 millones de pesos, para sustituir 278 kilómetros de tubería, alcanzando así un total de 540 kilómetros nuevos, entre lo hecho por el gobierno local y esta sustitución que ejecuta, por reglas de operación, la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM).



Puntualizó que actualmente se tiene un déficit en el agua que se recibe en el municipio que es de 960 litros por segundo y que debe llevar a los hogares, de los cuales 560 son por fugas y el resto lo debe suministrar la CAEM, pues para satisfacer las necesidades de la actual población de Nezahualcóyotl, que es de poco más de un millón 200 mil habitantes, se requieren por lo menos 3 mil 300 litros por segundo.



Sostuvo que antes de que termine el año la CAEM deberá concluir trabajos aún pendientes como la instalación de 550 metros de tubería de 10 pulgadas, cierre de circuitos con tuberías de líneas primarias, la interconexión de las tuberías nuevas instaladas con las redes existentes a través de cruceros con piezas especiales, la conclusión de la construcción de la planta potabilizadora Nezahualcóyotl y la puesta en operación de los pozos 307 tx y 317 tx, así como los tres pozos perforados nuevos.



Refirió que en la colonia Reforma, con la puesta en marcha de la sustitución de la red de agua potable en un sector, se realizarán 25 interconexiones de tuberías secundarias de polietileno de alta densidad con tuberías principales, se instalarán 634 tomas domiciliarias y se realizará la cancelación de la red secundaria de asbesto cemento, una vez concluidos los trabajos hidráulicos, por medio de la Dirección de Obras Públicas, se realizarán trabajos de bacheo, en la carpeta asfáltica de los sitios afectados y los trabajos concluirán con la limpieza de las coladeras pluviales y pozos de visita.



Juan Hugo de la Rosa García aseguró que una vez que entre en operación la nueva red de agua potable, será posible mejorar la distribución del agua de Nezahualcóyotl, lo que permitirá recuperar por lo menos 560 litros por segundo que se pierden en fugas, garantizando el vital líquido para todos no sólo en este momento, sino también para las generaciones venideras.