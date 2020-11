El Museo Celebra el Día Internacional de la acuarela

Impartirán talleres a través de las plataformas digitales.

• Buscan el enriquecimiento de las y los artistas a través de diversas acciones.



Toluca, Estado de México, 22 de noviembre de 2020. Establecido como el Día Internacional de la Acuarela, a iniciativa del maestro Alfredo Guati Rojo, el 23 de noviembre es una fecha en la que se rinde homenaje a la acuarela y a sus exponentes.



En este contexto, el maestro Benito Nogueira, Director del Museo de la Acuarela del Estado de México, que en este año cumplió 27 años de ser un espacio de intercambio y enriquecimiento con la comunidad de la entidad, compartió la importancia de celebrar esta técnica artística.



’Fue hace más de 20 años que, gracias al maestro Alfredo Guati Rojo, quien es el padre de la acuarela en el país y fundador del Museo Nacional de la Acuarela y de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas (SMA), se estableció este día y en la actualidad, participan más de 90 países en esta celebración’, refirió.



’Será una semana de trabajo intenso en la que habrá actividades virtuales como pláticas, demostraciones, conferencias, entrevistas y conversatorios a nivel mundial. Me toca hacer una demostración el viernes 27 de noviembre, a través de las redes sociales del Museo Nacional de la Acuarela ’Alfredo Guati Rojo’, por Facebook en @MuseoDeLaAcuarela’, compartió Nogueira.



En el tema de la contingencia por COVID-19, Benito platicó que ’a mucha gente le apasiona esta difícil técnica, pues hay que saber cómo combinar y darle un efecto mágico y precisamente para ellos, se están impartiendo nuestros talleres a través de las plataformas digitales, para no perder el contacto’, precisó.



Destacó que la difusión que hacen de la acuarela en el Museo es por medio de concursos internacionales como ’Arte correo, el color se mueve’, que consta de postales que envían de todos los países y promueve a nivel mundial y al espectador le da un panorama muy amplio sobre cómo está la acuarela en otros países como Argentina y Corea, entre otros.



’Asimismo, el Premio Tláloc ha tenido muy buena respuesta de reconocidos acuarelistas en el mundo, gracias a los premios que la Secretaría de Cultura y Turismo ofrece. En éste hay un jurado internacional que selecciona muy estrictamente y es un evento muy importante para el museo’, enfatizó.



Otra iniciativa es la llamada ’Un día, una acuarela’, en la que los participantes salen a pintar a diversos espacios de 10:00 a 14:00 horas, se premian las piezas y resulta interesante porque es una pintura rápida y lo hace muy atractivo.



’Dirigir el Museo es una labor apasionante, es una gran responsabilidad que despierta la inquietud de estar inventando más cosas, que el museo sea dinámico, que se mueva’, finalizó.



El Museo de la Acuarela está abierto de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingos de 10:00 a 15:00 horas, ubicado a un costado de la Alameda, invita a las y los interesados en conocer la obra de grandes acuarelistas, a través de sus salas que se pueden recorrer de manera segura y con todas las medidas sanitarias.



El Museo Celebra el Día Internacional de la acuarela





• Establecen Día Internacional de la Acuarela por iniciativa de Alfredo Guati Rojo.

• Impartirán talleres a través de las plataformas digitales.

• Buscan el enriquecimiento de las y los artistas a través de diversas acciones.



Toluca, Estado de México, 22 de noviembre de 2020. Establecido como el Día Internacional de la Acuarela, a iniciativa del maestro Alfredo Guati Rojo, el 23 de noviembre es una fecha en la que se rinde homenaje a la acuarela y a sus exponentes.



En este contexto, el maestro Benito Nogueira, Director del Museo de la Acuarela del Estado de México, que en este año cumplió 27 años de ser un espacio de intercambio y enriquecimiento con la comunidad de la entidad, compartió la importancia de celebrar esta técnica artística.



’Fue hace más de 20 años que, gracias al maestro Alfredo Guati Rojo, quien es el padre de la acuarela en el país y fundador del Museo Nacional de la Acuarela y de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas (SMA), se estableció este día y en la actualidad, participan más de 90 países en esta celebración’, refirió.



’Será una semana de trabajo intenso en la que habrá actividades virtuales como pláticas, demostraciones, conferencias, entrevistas y conversatorios a nivel mundial. Me toca hacer una demostración el viernes 27 de noviembre, a través de las redes sociales del Museo Nacional de la Acuarela ’Alfredo Guati Rojo’, por Facebook en @MuseoDeLaAcuarela’, compartió Nogueira.



En el tema de la contingencia por COVID-19, Benito platicó que ’a mucha gente le apasiona esta difícil técnica, pues hay que saber cómo combinar y darle un efecto mágico y precisamente para ellos, se están impartiendo nuestros talleres a través de las plataformas digitales, para no perder el contacto’, precisó.



Destacó que la difusión que hacen de la acuarela en el Museo es por medio de concursos internacionales como ’Arte correo, el color se mueve’, que consta de postales que envían de todos los países y promueve a nivel mundial y al espectador le da un panorama muy amplio sobre cómo está la acuarela en otros países como Argentina y Corea, entre otros.



’Asimismo, el Premio Tláloc ha tenido muy buena respuesta de reconocidos acuarelistas en el mundo, gracias a los premios que la Secretaría de Cultura y Turismo ofrece. En éste hay un jurado internacional que selecciona muy estrictamente y es un evento muy importante para el museo’, enfatizó.



Otra iniciativa es la llamada ’Un día, una acuarela’, en la que los participantes salen a pintar a diversos espacios de 10:00 a 14:00 horas, se premian las piezas y resulta interesante porque es una pintura rápida y lo hace muy atractivo.



’Dirigir el Museo es una labor apasionante, es una gran responsabilidad que despierta la inquietud de estar inventando más cosas, que el museo sea dinámico, que se mueva’, finalizó.



El Museo de la Acuarela está abierto de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingos de 10:00 a 15:00 horas, ubicado a un costado de la Alameda, invita a las y los interesados en conocer la obra de grandes acuarelistas, a través de sus salas que se pueden recorrer de manera segura y con todas las medidas sanitarias.