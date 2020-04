El Museo Nacional de Platería de Taxco exhortó al gobernador a voltear su mirada a Taxco y que apoye el proyecto.

Taxco de Alarcón, Gro.15 de marzo, 2020.-El presidente del Consejo Regulador de la Plata (CRP) y presidente del Museo Nacional de Platería de Taxco, Alfonso Figueroa Gestermayer, recientemente, luego de dar a sus agremiados un informe detallado de las actividades emprendidas en el 2019, en entrevista, exhortó al gobernador Héctor Astudillo Flores a que voltee su mirada a Taxco y que realmente apoye a los taxqueños con un sí al museo.



Dijo que es muy importante que el actual gobierno deje en Taxco el sello de la actual administración estatal y que se decida a impulsar este proyecto que traerá grande beneficios a la economía en general de esta ciudad platera ’queremos que sea él quien diga sí y no esperar a que el próximo gobernador diga no al proyecto’.



Indicó que actualmente el museo ya cuenta en su acervo de 17 piezas de plata de museo, piezas que han sido donadas por taxqueños y algunas otras fueron compradas. Asimismo, Figueroa Gestermayer hizo un llamado a la ciudadanía y a todos los diferentes sectores económicos para que se unan al proyecto para un bien común ’pues no veo un Taxco vivo y activo que pueda sustituir la actividad turística, económica y cultural’.



Por otro lado, luego de entregar ’certificados de calidad’ a nuevas empresas exportadoras, el presidente del Consejo Regulador de la Plata, aseguró que desafortunadamente en Taxco en algunos negocios no se vende plata de calidad, pero eso sí, plata chafa ’gato por liebre’, sin que las autoridades de comercio detengan esta ilícita actividad que perjudica ampliamente a la buena imagen y reputación de los plateros.



Les solicito a las autoridades de PROFECO que ya hagan su chamba y que se vigile la venta en el tianguis sabatino y en algunas tianguis’.



Explicó que el objetivo principal del Consejo Regulador de la Plata es darle garantía al cliente y que este seguro que en los comercios afiliados encontrarán plata de calidad ’nos autorregulamos y estamos dispuestos a someternos a inspecciones y chequeos por parte de las autoridades competentes para garantizar que la joyería es plata esterlina Ley: 9.25. es de excelente calidad.



Finalmente reiteró que Taxco desde hace ya muchos años padece este delicado problema por la venta de plata ’marca patito’, lo que le ha generado a nivel nacional e internacional un problema serio al prestigio que ha adquirido por muchos años las talentosos manos mágicas y artísticas de artesanos, orfebres y escultores de este pueblo con tradición platera de casi 500 años.