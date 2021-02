El negocio del gas cortó la luz

Casi todo el país –hasta anoche 26 estados- quedó sin servicio de energía eléctrica a consecuencia del mal tiempo en los Estados Unidos y el norte de la República al congelarse la infraestructura que transporta el gas que genera la electricidad. Cortes aleatorios y programados tuvieron que realizarse para equilibrar el sistema sin mucho éxito en algunos casos.

La dependencia de México del gas que viene de Texas y la falta de autosuficiencia en la materia se dio porque este rubro era manejado –como la mayoría de los bienes y servicios-, como negocio rentable para funcionarios de pasadas administraciones y a los que le convenía màs importar el insumo que producirlo en nuestro país, y las consecuencias están a la vista.

Señalò el mismo presidente Andrès Manuel Lòpez Obrador que se establecieron contratos con una empresa española cuando en España no se produce gas. Se triangulaba desde Perù y eso dejaba grandes ganancias, mientras en Campeche se quemaba el gas por falta de uso al igual que los gasoductos construidos para tal fin.

Las consecuencias están a la vista: miles de usuarios están sin energía eléctrica en medio de un clima adverso, afectados por la pandemia y con la imposibilidad de realizar sus actividades normales, todo està paralizado, y aun cuando este afecta comunidades enteras con mal tiempo, es un llamado de atención a las autoridades para corregir de raíz nuestras deficiencias.

TURBULENCIAS

Fèlix Salgado y la efectividad del voto

Como en tiempos del tricolor, los ciudadanos se han acostumbrado que si un candidato es apoyado por el partido en el poder, èste de inmediato tiene ya el cargo en la bolsa; lo mismo que si comete un delito, quedarà impune y protegido, lo cual de ninguna manera debe ser aceptable. Si un partido designa –porque no es electo por sus militantes-, candidato a un impresentable como es el caso de Fèlix Salgado Macedonio, el partido y sus militantes estarían en su derecho de lanzarlo, pero los votantes de rechazarlo. Y si cometió un delito, con las pruebas en la mano las autoridades deben castigarlo. En el caso de Salgado no ha ocurrido eso: si es un delincuente debe estar en la prisión y no usurpando cargos públicos y su partido y militantes rechazarlo, lo cual no ha ocurrido. Es preciso –como lo señaló AMLO- que las autoridades actùen de acuerdo a la Ley y quede el precedente de que en Mèxico no hay lugar para este tipo de arbitrariedades, lo contrario será una mala señal de que en nuestro país se hace lo que el màs poderoso decide por encima de la ciudadanía…La carretera Transìstmica 185 sigue bloqueada por un mal manejo del conflicto. Este martes retiraron unas horas el bloqueo y entregaron a un trabajador del gobierno del estado al que mantenían retenido, luego de la entrega de casi 6 millones de pesos que les correspondìa de participaciones municipales, pero ahora exigen otro tanto igual de participaciones federales, y como no hay, volvieron a bloquear. La desviación de los recursos es una constante en la administración pùblica que deberá corregirse pues los pobladores de San Juan Mazatàn han demostrado que no son bien aplicados…Y los ciudadanos también han documentado como Los Servidores de la Naciòn exigen la presentación del INE de los adultos mayores que acuden a los centros de vacunación y los amenazan con no aplicarles la segunda dos –para que no haya efectividad de la primera-, si no se dejan fotografiar lo mismo que su credencial de elector, y aunque las autoridades sanitarias afirman que no hay propósitos electorales, los hechos dicen otra cosa…En Santa Cruz Xoxocotlàn, Oaxaca, continúan los abusos policiacos, lo que originò ayer que durante varias horas fuera cerrado el paso hacia Zaachila y Cuilapam de Guerrero por el injusto encarcelamiento de un menor que se defendió cuando le querìan robar los animales que pastoreaba. El edil Alejandro Lòpez Jarquìn, del PRD que busca su relecciòn, se ha distinguido por proteger a la policía de los excesos que cometen contra los ciudadanos…

www.revistabrecha.com