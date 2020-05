El niño que ayuda y protege del covid a otros niños

Ciudad de Mayo 30, 2020.-En la Ciudad de México aproximadamente 15.000 niñas y niños mal viven en la calle. En realidad se trata de un número aproximado: nadie conoce con exactitud cuántos son, dónde están, cómo logran sobrevivir…

La pandemia de la covid-19 y el encierro han hecho visibles a los invisibles. Y muchos pequeños que antes se ’ganaban el pan’ atendiendo a las más abyectas actividades, hoy ya no pueden cargar bultos en los mercados ni pedir en los semáforos.



Un reportaje del periódico Excelsior enseña que la edad no es obstáculo cuando se quiere cuidar a los demás. El pequeño León Rocco tiene ocho años y vive en las Lomas de Chapultepec. Su iniciativa merece nuestra atención porque decidió ofrecer paquetes de protección a menores que necesitan ganarse día a día la vida en la vía pública.



Desde hace tres semanas León les ofrece gratis en una bolsa de papel con una mascarilla, guantes y gel para que no se contagien de la covid-19 y puedan así seguir con su labor.



Para desarrollar esta iniciativa, León ha contado con el apoyo de sus padres, Mónica y Max y de quienes han querido contribuir económicamente y con material. En un primer momento recaudó 85.000 pesos (unos 3.700 dólares) a través de la plataforma donadora.org. Así, su campaña ’Niños ayudando a niños’ ha movido corazones y bolsillos de muchas personas sensibilizada con la situación de estos niños.



En el rotativo mexicano León declaró: ’Yo no los puedo ayudar, tampoco los puedo forzar a que se queden en sus casas todo el tiempo porque tienen que trabajar en la calle, pero me surgió la idea de que tal vez los puedo ayudar a que estén más a salvo en la calle. Yo tengo dónde resguardarme y tengo una casa y quizá ellos no’.



Según cuenta el reportaje de Excelsior, León fue invitado a repartir de manera personal sus paquetes también en el Centro Histórico de la Ciudad de México el 12 y 20 de mayo, a través de la organización de ’Cocinamos México’, donde hizo entrega de 200 bolsas. Decidió ir con mascarilla, careta y todas las medidas de prevención.



Otras 150 bolsas fueron distribuidas en colonias populares de la alcaldía de Miguel Hidalgo donde se encuentra la colonia donde vive León. A esa dotación se han sumado otras donaciones en especie (mascarillas y gel) de vecinos, quienes ayudan a que el pequeño siga su tarea solidaria.



León no solo cumple su cometido entregando paquetes y dando ánimos a los niñoso. También trata de darles una pequeña alegría con las bolsas decoradas en las que se incluyen mensajes en letras de colores.



Ahora, en la segunda etapa, León ha ido a solicitar ayuda a la alcaldía de Miguel Hidalgo para crear una logística en la entrega y distribución de sus paquetes. Además de eso, recibió el compromiso del alcalde, Víctor Hugo Romo, de sumar raciones de comida.



’Siento mucha felicidad porque estoy ayudando a los niños de bajos recursos, pero también me siento un poco triste por lo que están pasando y porque si sus padres fallecen, tal vez van a tener que cuidarse solos’, expuso el menor a Excelsior.