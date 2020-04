El ’Nortexit’ y el ’Acapulquexit’

Entre el ocio del aislamiento se volvió tendencia en las redes sociales el ’Nortexit’ palabra inspirada en el ’Brexit’ con la que se votó la salida de Inglaterra de la Unión Europea.



En este caso significaría que los estados del norte se separaran de México y constituyeran un país aparte.



La palabreja se hizo tendencia en las redes sociales pero la idea separatista no es nueva en el norte de nuestro país y tampoco en el ciberespacio en el que pueden encontrarse sitios del llamado Movimiento Separatista de los Estados del Norte por lo menos desde el año 2010.



Vale la pena leerlos porque en ellos también se expresan algunos connacionales de las entidades involucradas que no están de acuerdo con tal disparate fundamentado en la errónea percepción de que los estados no solo del Sur sino hasta del propio Centro del país, incluida la Ciudad de México, somos un lastre.



Y lo promueven habitantes de los estados fronterizos que han sido históricamente los más beneficiados fiscalmente hablando, y más por el presente gobierno de Andrés Manuel López Obrador que los ha declarado zona libre de impuestos en total contradicción con su lema de ’Primero los pobres’ que tendría congruencia si le diera aunque sea el mismo trato a Guerrero y Oaxaca. No hay que sacralizar.



La idea ahí estaba pero como ya lo he dicho, las crisis sacan lo peor de la gente, y lo gandalla no tiene estado ni municipio, hay que voltear a ver Acapulco donde el reparto de despensas para los más desprotegidos se convirtió en una disputa de redes sociales entre un líder de Pie de la Cuesta y el Ayuntamiento de Acapulco.



Así como se oye, el Gobierno Municipal acabó tomando parte, y de la peor manera, al caer en la guerra sucia contra el mencionado líder que en un video anterior encaró al coordinador de Servicios Públicos Municipales por repartir las despensas en lo oscurito en la colonia Jardín. El meollo del asunto es que ambos, funcionario y dirigente, quieren la candidatura a diputado local de Morena por el mismo distrito, y por supuesto, repartir las despensas como mejor les acomode para sus fines.



Esperemos que no salgan con que quieren separar el distrito 8 de Acapulco porque ahí si hasta se pelean por repartir despensas. Insisto, no hay que sacralizar, hasta el gran Aristóteles se equivocó al generalizar que el hombre es un animal político, cuando hay animales a los que no se les da la política. Solamente la grilla barata y la trifulca cantinera.



Ese es el nivel de los videos, tan lamentable como el hecho de que se usen los recursos de Comunicación Social del Ayuntamiento en la reyerta por las ambiciones personales de los funcionarios… en tiempos del Coronavirus haciendo quedar muy mal a la alcaldesa Adela Román Ocampo.



En una medición de Consulta Mitofsky a 100 presidentes municipales Adela Román está hasta el lugar 80, entre los de menor aprobación.



Y es que como bien expresó el senador Manuel Añorve Baños no son tiempos de andar pidiendo revocación de mandato, ni ’Nortexit’, ni andarse peleando las despensas para saludar con sombrero ajeno en los distritos electorales.



Pienso que un buen ejemplo es el del gobernador Héctor Astudillo Flores quien ha sido un gran aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador en la lucha contra la propagación del Coronavirus en territorio guerrerense y por su responsabilidad en el tema se ha ubicado entre los 10 gobernadores con mayor aceptación en el país.



No puede haber ’Acapulquexit’ pero es un hecho que en esta crisis López Obrador se puede apoyar más en gobiernos responsables de la oposición, que en algunos de su propio partido que ven la tempestad… y mantienen su ambición.