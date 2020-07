El nosode COVID19, gratuito

Después de difundir en varias entregas el resultado de las investigaciones de los científicos de la prestigiada Universidad Autónoma de Chapingo, UACH, del Estado de México, conducidos por el Doctor, Felipe de Jesús Ruíz Espinoza, que diera como resultado el nosode covid19, precisamente a través de una larga entrevista que el galeno nos obsequió a la licenciada Adriana Tavira García, directora del diario ’IMPULSO’ y al autor, en atención obligada ante la estupenda respuesta de nuestros respetados lectores, radioescuchas y cibernautas, quienes demandan el producto medicinal preventivo, así los atendemos aunque nos salgamos un poco del formato de la columna.



Es de justicia decir que este nosode covid19, es el resultado de la experiencia de 30 años de investigaciones del Doctor Felipe de Jesús Ruíz Espinoza, mismo que ante nuestros requerimientos, con su habitual modestia, expone: ’Ojalá la información sea útil. Les reitero no tenemos la capacidad, no tenemos los recursos, más que compartir directamente la gota para prevenir el coronavirus’; es decir, los científicos de la UACH no cuentan con la infraestructura para crear un logística de distribución, sin embargo, han creado con voluntarios modestos centros de entrega, y lo más valioso por su sentido humano, estrictamente gratuito,



Así lo presenta el doctor Ruiz Espinoza: ’¿Consideras que el nosode puede ayudar a protegerte de los efectos del covid-19? En el siguiente listado encontraras los lugares en donde puedes conseguirlo y se proporcionará de manera gratuita.



Antes de acudir con los voluntarios que otorgan la gota del nosode, es importante que revises como mínimo el manual del nosode y si tienes dudas visita la sección de preguntas frecuentes. Revisa también los días y horarios en los que te pueden atender en: https://misionhomeopatia.ollintec.net/lugares/’.



Estos son los lugares de distribución gratuita: Estado de México, Acolman, Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli, Lerma, San Mateo Atenco, Tecámac, Texcoco y Ecatepec.



Ciudad de México: Acueducto de Guadalupe. Alcaldía Gustavo A. Madero y en la Ciudadela, Centro Histórico. Sonora: Ciudad Obregón. Guerrero: Huitzuco, San Luis San Pedro, Municipio de Técpan de Galeana y San Miguel Tecuixiapan.



Baja California: Ensenada. Veracruz: Córdoba y Teocelo. Nuevo León: Monterrey. Jalisco: Guadalajara. Sinaloa: Mazatlán. Querétaro, Querétaro. Puebla: Tecamachalco y en Chiapas: San Cristóbal de Las Casas



Nuestro sincero reconocimiento al Doctor, Felipe de Jesús Ruíz Espinoza, Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, UACH, Estado de México. Nosotros sólo hemos colaborado en su difusión. Cuídense y extremen precauciones.



