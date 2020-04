PALACIO

Por Mario Díaz



Presencia y ausencia



-Día Internacional de la Mujer

-El Nueve Ninguna se Mueve

-¿Revolución de género?



LAS acciones con presencia y ausencia, respectivamente, del Día Internacional de la Mujer y El Nueve Ninguna se Mueve podrían ser equiparadas a una revolución de género.



Las mujeres mexicanas se manifestaron en las calles portando prendas de vestir en color morado y verde para exigir igualdad de derechos. Repudiaron cualquier tipo de violencia en su contra, exigieron la reivindicación de sus derechos sociales y reproductivos y, además, expresaron una postura política en favor del aborto seguro, legal y gratuito.



Asimismo, convocadas a través de redes sociales por la colectiva Brujas del Mar, las mujeres participaron en el movimiento ’Un Día sin Nosotras’ con la intención de crear conciencia sobre el papel de la mujer en la sociedad. Se registró ausencia femenina en centros de trabajo, escuelas y en las labores del hogar.



Otras movilizaciones feministas han dejado huella en la historia:



El 24 de octubre de 1975 en Islandia se llevó a cabo un paro de labores del 90% de las mujeres, logrando un año después salarios igualitarios y en 1980 se eligió a la primera mujer presidente de ese país



Otro paro de mujeres se llevó a cabo el 3 de octubre de 2016 en Polonia con el fin de oponerse a la prohibición del aborto.



También, en 2018, como consecuencia de comentarios misóginos del presidente estadounidense DONALD TRUMP, las mujeres tomaron las calles de Nueva York en señal de protesta.



En el contexto, vale la pena mencionar la opinión de una mujer: ’Nuestra generación se está preocupando tanto por probar que una mujer puede hacer lo mismo que un hombre, que está perdiendo lo que la hace única. La mujer no fue creada para hacer todo lo que hace un hombre. La mujer fue creada para hacer todo lo que un hombre no puede hacer’



Pero, qué mejor que en tan relevante tema reproducir el artículo del experimentado periodista tamaulipeco radicado en la ciudad de México, ABRAHAM MOHAMED ZAMILPA:



Las mujeres son

el verdadero

motor de cambio



Por: Abraham Mohamed

Una querida amiga que atiende con eficacia una sensible área en importante órgano de

Gobierno me comentó que el próximo lunes no irá a trabajar pues se sumará al paro nacional conocido como ’el 9 Nadie se Mueve’.

Su emoción, como la tienen millones y millones de mujeres mexicanas a mí, lo confieso, me hizo reflexionar sobre la firme decisión que solidariamente han tomado ellas con su Movimiento Feminista –surgido del grupo ’Las Brujas del Mar’ de Veracruz- que vertiginosamente creció y creció, imparable, por todo México.

Eso se dio, porque coinciden en reclamar el freno a la violencia de Género, la despenalización del aborto, la creación de una Fiscalía Especializada para la Investigación del Feminicidio, la progresividad del Presupuesto de Egresos de la Federación con perspectiva de Género, fomentar su inserción laboral, los Servicios Integrales de Salud para ellas y la no criminalización de sus protestas feministas, como son las Marchas del domingo 8 por el Día Internacional de las Mujeres y el lunes 9 que será su Paro Nacional (nadie se mueve).

Este Movimiento de las mujeres que se desarrolló en unos cuantos meses, aunque armó lógico revuelo por todo el país, fue subestimado por el Presidente López Obrador quien confesó ser ’humanista’ y no ’feminista’, y obvio, también por legisladores, gobernadores y tontejos Alcaldes, ’Morenos’ principalmente, que mantuvieron una criticable actitud machista, desdén que se encargarán de cobrarles, y muy caro, las encabronadas mujeres que fueron y todavía son menospreciadas por ellos.

Esto se verá en próximas las elecciones federales del 2021 y en la Revocación de Mandato Presidencial de Marzo del 2022.

Ahora mi Mea Culpa:

Pienso, por como veo las cosas, que las mujeres están por convertirse en los poderosos motores del cambio social que al país le urge, porque los hombres descuidamos esa gran función patriótica.

Su empoderamiento es ya imparable, fácil pueden arrasar a López Obrador y a su camada.

Presagio que a partir de los días 8-9 de éste mes de marzo, México empezará a registrar notables cambios gracias al coraje, valentía y firme unidad de nuestras maravillosas mujeres a las que apoyo y respaldo en todo y con todo.

Tal vez, muy pronto, puede ser que elijamos a más mujeres que hombres para los cargos públicos y hasta a una de ellas como Presidente de la República.

P.D.- Yo me declaro feminista-humanista.’



Texto, sin duda, interesante, objetivo y que invita a profunda reflexión.



Y hasta la próxima.

