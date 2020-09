El nuevo mosaico en el que los grupos de Morena Hidalgo se reparten el pastel

En las elecciones de 2018, se hizo evidente quién mangoneaba Morena en Hidalgo, pues el llamado Grupo Universidad obtuvo una ’cuota’ de 8 diputaciones locales, 3 federales y una senaduría de los cargos de elección popular; a lo anterior, mediante alianzas inconfesables, habría sumado otros 3 legisladores, 2 federales y 1 local, además de perder una senadora por cuestiones de Salud.



El Grupo Universidad se alió con el Grupo Tula, el de Charrez y el de Canek, mientras por otro lado estaba el de Zenteno, Caballero, así como otros grupos más pequeños ente los que se encontraban los que iniciaron el partido y se afiliaron antes que nadie más en los municipios (Fundadores).



La detención de Gerardo Sosa Castelán, líder del Grupo Universidad (GU), y el desdibujamiento de su influencia volverá a cambiar el equilibrio de poderes dentro del partido guinda, si bien las aguas no se moverán tanto como se cree, pues aquellos que exigieran una sobre representación prácticamente de la mitad de espacios hace dos años, al día de hoy sólo cuentan con 8 candidaturas marcadas dentro de Morena; aunque claro, con su influencia en otros partidos, especialmente en el PT, pudieron incluso doblar dicho número de participantes -no así de victorias, donde incluso sin conocerse los candidatos, por lo menos la mitad de dichos municipios ya se daban por perdidos -.



Ahora el panorama apunta a que los 8 espacios conseguidos por el GU sean ’repartidos’ entre todos los demás.



Porque independientemente de la extirpación del GU por probable lavado de dinero, hoy Morena Hidalgo se encuentra más fracturado que nunca, pues a la división interna donde pareciera que cada consejero estatal comenzó a llevar agua a su molino, se permitió la injerencia de grupos de toda índole como se mostró en los precandidatos a la alcaldía de Pachuca: entraron los intereses de personajes como Arturo Herrera, Osorio Chong, Simón Vargas, Francisco Xavier y hasta de Guadarrama -éste último incluso se dio el lujo de postular a una precandidata además de su precandidato masculino-.



Hay diversos exfuncionarios de gobierno también que se encuentran inmiscuidos en la vida interna del partido además de legisladores y consejeros que operan para Simón Vargas. Su representación no fue poca, pues influyeron en al menos 10 designaciones.



También se encuentran personajes que no están ligados a grupo alguno… pero al extremo de ser incluso completamente desconocidos, por lo que en estos casos se les consideró como Fundadores -a quienes se sumó aquellos que expresamente manifestaron serlo-. Allí se influyó en 12 designaciones.



Por último se contemplaron las designaciones operadas directamente por Morena estatal, cuyo cúmulo se agregó en uno solo para no hacer más confuso el panorama, pues además de los cercanos al superdelegado Zenteno, las designaciones tuvieron que ver con la cercanía a Consejeros Estatales concretos, aunque no todos ellos están necesariamente en el mismo barco ni persiguen los mismos intereses. Ellos en su conjunto influyeron o más bien, ’se comieron’ una rebanada de 28 designaciones.



Aquí la tabla elaborada por la periodista Mariana Morales que muestra la raja de cada grupo a expensas de conocer los cambios que seguramente se darán de las designaciones que tuvo Grupo Universidad y que ahora se contempla sean otorgadas a otros grupos: