El Octeto Vocal participa en el festival internacional de coros ’Canta Perú’

Invitan a disfrutar de su presentación este viernes 4 de diciembre a las 17:00 horas tiempo de México y 18:00 horas tiempo Perú, a través de Facebook @cameratavocaldelima.



Toluca, Estado de México, 2 de diciembre de 2020. Por novena ocasión en lo que va del año, el Octeto Vocal de la Secretaría de Cultura y Turismo participará en un festival de música coral, esta vez en el Festival Internacional de Coros ’Canta Perú’, el cual se desarrolla de manera virtual y su presentación será el próximo 4 de diciembre.



Desde el pasado 30 noviembre inició esta fiesta musical, en la que participan cerca de 40 agrupaciones corales de diversos países y donde México estará representado por el Octeto Vocal mexiquense, así lo refirió su titular, el maestro Jesús Lujambio González.



’Nuestra participación es el próximo 4 de diciembre a las 18:00 horas tiempo de Perú y 17:00 horas tiempo de México; son festivales que por la pandemia tienen un formato virtual, donde los coros envían videos que se construyen desde casa y en una edición se forma una interpretación.



’La pieza con la que nos presentaremos es mexicana y ganadora del Concurso de Composición Coral que se realizó en el año 2004, la cual tuvimos el honor de estrenar en la ceremonia de premiación, se denomina ’Me tienes en tus manos’ y está basada en una poesía de Jaime Sabines, en tanto que la música es del maestro Patricio Gómez Junco, un compositor y director coral de Monterrey, Nuevo León’, detalló.



Las ocho magnificas voces dirigidas por Lujambio, darán cuenta del trabajo, disciplina, calidad interpretativa y técnica especializada en una obra en la que todos los coros invitados cantarán en la clausura del festival.



’En este evento en particular, todos los coros realizaremos canto común, vamos a cantar una pieza que será interpretada por todos los coros, se trata de la obra peruana de la época virreinal que se llama ’Hanacpachap cussicuinin’ y es una obra muy tradicional que está en lengua ’Quechua’, es un honor recibir su invitación’, señaló.



Durante el confinamiento, la agrupación mexiquense ha participado en ocho festivales virtuales, la mayoría de ellos internacionales y con diversas participaciones en cada uno y ha sido la manera en que se ha contado con las invitaciones.



’En junio participamos en el Festival Choral Fest Costa Rica y Canta un Mundo de Argentina, en julio también nos hicimos presente en el Tercer Encuentro de Coros Internacional de Monterrey y en el Concierto Internacional Suzuki de México, en septiembre estuvimos en el Guatecoral de Guatemala, Canta Brasil 2020 y en octubre y noviembre ’Por esto cantamos juntos’ de Colombia y el ’Festival Internacional de Coros Vaivenes Corales’ también de Colombia’, apuntó.



Acerca de los retos tecnológicos para poder tener presencia en cada uno de los eventos, el maestro Lujambio González detalló que no fue sencillo, pero que era importante continuar trabajando en sus ocho extraordinarias voces y en llevar la música coral a través de las nuevas plataformas digitales.



’Hemos tenido que aprender sobre el camino para poder trabajar en programas que me permitan hacer una buena edición; sin embargo, yo busco un trabajo fresco como si fuera un concierto, en algunos momentos hay entradas a destiempo, un silencio a destiempo, los videos que hacemos no llevan edición de voz, únicamente se empalman, porque perdemos espontaneidad, pero es importante seguir haciendo nuestro trabajo, con todo y los retos de la tecnología’, expresó.



El próximo viernes también tendrán participación los coros de Italia, Brasil, Chile, tres coros de Perú, Colombia, Venezuela, Argentina y México. El concierto se transmitirá desde la página de Facebook @cameratavocaldelima y lo estará replicando la página del Octeto en @OctetoVocalSC a las 17:00 horas tiempo